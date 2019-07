LIVE TMW - Boban: "Il Milan è ambizioso, altrimenti non sarei qui"

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza che si terrà a Casa Milan. In occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, parlerà anche il Chief Football Officer rossonero Zvonimir Boban.

18.05 - Terminata la conferenza.

18.01 - Avete mai cercato Modric? Boban ha detto: "E' difficile avere giocatori di questo livello, in questo momento è impossibile. Cercheremo di portare calciatori di grande classe, non solamente giovani che possono diventare top-player del domani. Bisogna pescare bene, ma il mercato è lungo. Siamo convinti che faremo bene".

18.00 - Quali spese sono possibili per il Milan? "Sostenibilità non vuol dire non essere ambiziosi, bisogna sognare ma con i piedi per terra. E' da gente responsabile. Ma la proprietà è ambiziosa, altrimenti non sarei qui. Che senso avrebbe? Però bisogna fare bene con criterio, con grande intelligenza. Starà a noi fare bene dentro i limiti del budget per velocizzare il processo entro cui il Milan deve tornare".

17.56 - Boban ha parlato anche di Gattuso, allenatore che ha preceduto Giampaolo sulla panca milanista. "La società ha espresso la grande gratitudine e l'eleganza che ha avuto nell'andarsene. Lo abbraccio e gli auguriamo tutto il bene del mondo, ha svolto un buon lavoro", le parole del dirigente rossonero.

17.46 - Il Milan non parteciperà alle coppe europee, Boban ha dichiarato in merito: "Dispiace tanto non vedere il Milan partecipare alle coppe. Il Milan, vista la sua storia, deve partecipare alle massime competizioni continentali e mondiali. Andiamo avanti per la nostra strada. Senza coppe, Giampaolo avrà qualche giorno in più per lavorare con la squadra nel corso della settimana".

17.37 - Il mercato? "Abbiamo grande sintonia con Marco, ci ha indicato dei profili e sappiamo che gioco vuole proporre. Noi lavoriamo tantissimo. Maldini lavora 27 ore su 24, io 24 su 24 e Massara 26 ore e mezzo al giorno. Per me è una situazione nuova ma neanche tanto poiché ho partecipato a tante trattative. Paolo ha tutto sotto controllo, Ricky conosce tutto e tutti sul fronte nazionale e internazionale. All'inizio annaspavo, ma ora ci sono. Di calciatori, senza falsa modestia, credo di capirne. Giampaolo non ha fatto troppe richieste, ha indicato dei profili. Ovviamente più qualità c'è ed è meglio per tutti. La sintonia con Giampaolo è assoluta".

17.20 - Durante una domanda per Giampaolo, Boban ha chiarito che Bennacer non è ancora un calciatore del Milan: "Bennacer non è ancora arrivato".

17.03 - Iniziata la conferenza, queste le prime parole dell'ex calciatore: "Vi ringrazio tutti per accompagnare quest'entrata tecnica, che noi pensiamo essere grande. Non voglio parlare tanto perché è la presentazione di Giampaolo. E' stata una scelta facile, rapida e calcisticamente logica. Da anni Marco offre qualcosa di diverso, un concetto di bel gioco che rispecchia la storia del Milan e che San Siro vuole, così come noi tutti. Ovviamente, attraverso il gioco bisogna ottenere dei risultati. Con Giampaolo siamo sulla strada giusta, quella del ritorno del Milan dove deve stare. Io sono felice di vivere i miei colori come si deve, quando Maldini mi ha chiamato ci ho pensato molto poco. Il primo argomento è stato l'allenatore, Paolo mi ha chiesto di un tecnico da Milan e io ho fatto il nome di Giampaolo. Poi ci siamo incontrati con Gazidis, è stata una scelta presa da tutti. Ha un carattere schivo, ma ha un grande sapere calcistico. Giampaolo è arrivato con entusiasmo, è senza cravatta per differenziarsi da noi (ride, ndr)".