LIVE TMW - Bologna, Barrow: "Qui per trovare spazio. Obbligato a fare bene"

Giornata di presentazione in casa Bologna, con il neo acquisto dei rossoblù, Musa Barrow di fronte alle telecamere a partire dalle 10.30. Segui il live testuale della conferenza stampa dell'attaccante arrivato pochi giorni fa dall'Atalanta.

10.31 - Inizia la conferenza stampa.

Perché ha deciso di venire a Bologna?

"Volevo giocare con più continuità e penso che qui potrò trovare spazio".

Qual è il suo ruolo preferito?

"Per me non importa. Posso giocare esterno o seconda punta ma in generale in attacco posso ricoprire qualsiasi ruolo".

Come si è lasciato con l'Atalanta?

"Con Gasperini bene, era contento con me e mi ha detto che a Bologna posso fare bene. Mihajlovic mi sta chiedendo di aiutare di più la squadra, devo imparare a farlo".

Da dove nasce il Barrow calciatore?

"Da piccolo giocavo per strada con i miei amici e tutto era ovviamente diverso. Poi nel 2016 sono arrivato in Italia e ho aspettato di poter avere la mia chance".

Ha parlato con Ibanez?

"L'ultima volta a Bergamo e mi disse che il Bologna lo cercava. Io gli ho detto che sarei arrivato in rossoblù mentre lui ancora non sapeva niente. Qui conosco già Orsolini e sono felice".

Sente la pressione per quanto il Bologna ha pagato il suo cartellino?

"Certamente. Se una società spende questi soldi per me sono obbligato a fare bene".

Quali sono i suoi idoli?

"Zidane e Totti su tutti, al momento nessuno mi è piaciuto più di loro. Spero di diventare bravo come loro".