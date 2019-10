LIVE TMW - Bologna, De Leo: "A Cagliari non saremo remissivi"

Alla vigilia di Cagliari-Bologna a Casteldebole, prima della partenza dei felsinei per la Sardegna, conferenza stampa dei vice di Mihajlovic Miroslav Tanjga ed Emilio De Leo.

12:00 inizia la conferenza stampa

Per De Leo: situazione infortunati?

"Non riusciamo a recuperare nessuno, avremo gli stessi uomini della Samp. Terremo conto degli impegni ravvicinati ma non abbiamo problemi nell'alternanza dei giocatori"

Per De Leo: in attacco c'è spazio per Santander?

"Non ci scopriamo mai in anticipo e poi abbiamo una seduta di allenamento. El Ropero sta bene ed è una soluzione che possiamo usare".

Stessa domanda per Tanjga

"La partita con il Cagliari sarà difficile, certamente faremo riposare qualche giocatore più anziano. Oggi dopo l'allenamento decideremo".

Domanda di TMW per De Leo: è piaciuta la creatività vista contro la Sampdoria?

"Aggiungere ulteriori elementi fa parte del nostro percorso di crescita. Dobbiamo continuare a perseguire sul piano di creatività, che significa anche saper leggere quello che la difesa offre come ad esempio saltare l'uomo e creare superiorità"

Per De Leo: la sfida con il Cagliari è tra squadre che puntano verso l'alto

"Abbiamo fatto degli sforzi per alzare il livello delle aspettative. Cerchiamo passo dopo passo di raggiungere i nostri obiettivi".

Stessa domanda per Tanjga

"I sardi hanno fatto ottimi risultati, noi siamo all'inizio di un momento positivo. Andremo lì come sempre per cercare di vincere e per creare una giusta atmosfera in vista dell'Inter"

Per De Leo: è piaciuto di più il primo o il secondo gol contro la Samp?

"In entrambi i casi abbiamo sfruttato le nostre qualità: nel primo con la costruzione, nel secondo con la malizia. Ci sono fasi di stanca in cui abbiamo bisogno di sfruttare la palla inattiva".

Stessa domanda per Tanjga

"Il primo è stato più bello, poi ci siamo abbassati troppo. Dopo il secondo gol ero felice perché ero sicuro che avremmo vinto la partita".

Per De Leo: cosa manca ancora ad Orsolini?

"Il nostro rapporto quotidiano ci permette di dirgli su cosa deve lavorare. Io credo che un giocatore così di spessore deve cercare di arricchire il proprio bagaglio tattico e tecnico e dal punto di vista caratteriale avere più continuità di prestazioni. Soprattutto deve migliorare la capacità di fare la scelta giusta".

Stessa domanda per Tanjga

"Difficile parlare di lui visto che è accanto a me (ride, ndr). Una cosa è certa: ha tutte le capacità per diventare uno dei migliori attaccanti d'Italia".

Per De Leo: Bani è stata una piacevole conferma

"Ci fa molto piacere, anche per il fatto che abbia trovato il gol e che quindi ci può dare una mano in tal senso. Non è proprio una scoperta perché sin dall'inizio è stato ben accolto dal gruppo e si è inserito benissimo".

Stessa domanda per Tanjga

"Personalmente non mi ha sorpreso, l'abbiamo preso sapendo bene le sue qualità".

Per De Leo: com'è la situazione di Denswil?

"Io credo che stia lavorando bene e tutti noi siamo molto tranquilli. Siamo convinti che presto tornerà a far vedere le sue qualità. Questo è un gruppo molto valido".

Per De Leo: che partita si aspetta domani a Cagliari?

"È una realtà importante, con continuità di risultati e prestazioni. Maran gli ha dato un'impronta chiara e con idee dirette, cercando il gioco in verticale. Non vogliamo essere remissivi, proveremo a mantenere il baricentro alto. Stanno facendo bene ma noi andremo a testa alta".

Per De Leo: c'è l'idea che questo trittico di partite possa dare una svolta al campionato?

"Mah, non credo. È giusto avere degli obiettivi a breve termine ma non guardiamo la classifica".

Stessa domanda per Tanjga

"Se potessimo sapere i risultati delle prossime partite potrei dire la mia opinione. Stiamo lavorando sempre per dare il massimo e cerchiamo sempre di tirare fuori il 100% dai giocatori".

12:29 termina la conferenza stampa