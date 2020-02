LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Bravi a non disunirci e a crederci sempre"

Terminato da pochi minuti il match del Dall'Ara tra Bologna e Brescia sul risultato di 2-1. In sala stampa tra poco si presenterà l'assistente di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo.

17.41 inizia la conferenza stampa

Avete raggiunto uno step in più oggi, al di là della vittoria?

"Secondo me sì. Quando la partita si è complicata abbiamo continuato a credere nel nostro gioco e nella possibilità di portare la gara a casa. Vedo che non c'è scoramento, non andiamo in confusione, continuiamo a fare la nostra partita senza rammaricarci degli errori".

Nel finale avete messo tutti gli attaccanti. Come vi siete messi tatticamente?

"Il Brescia è passato al 3-5-2 nel secondo tempo dopo che noi avevamo fatto molto bene nel primo tempo. Ci hanno chiuso di più gli esterni e hanno fatto una buona densità di gioco. Nel finale siamo andati 3-4-2-1, più o meno; ovviamente abbiamo rischiato con Skov Olsen e Barrow a tutta fascia".

Un giudizio su Schouten

"Siamo molto soddisfatti di lui. Oltre a mettere qualità e semplicità, sta lavorando bene anche in fase difensiva. Sta limando anche alcuni aspetti nel gioco aereo".

Sansone come sta?

"Lo sapremo meglio domani: è un problema al flessore ma di più non sappiamo".

Bani sta diventando il vostro bomber

"Ha qualità sulle palle ferme che riusciamo a sfruttare bene. A me fa piacere sempre pensare che abbiamo tanti giocatori che vanno in gol, è una soddisfazione perché tutti danno il loro contributo".

State guardando la classifica?

"Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, possiamo migliorare ancora. Crediamo che abbiamo ancora margini di miglioramento, il gruppo ha fiducia, l'ambiente ci aiuta tanto".

Come cambia il gioco con Barrow?

"Ci sono caratteristiche diverse tra i nostri giocatori e noi cerchiamo di sfruttarle al meglio. Musa è più offensivo di Sansone però l'obiettivo nostro è di arricchire le conoscenze di Barrow in entrambe le fasi".

A Roma non ci sarà Poli squalificato

"Non abbiamo problemi nell'inserire un giocatore invece di un altro. La nostra forza è quella di non aver mai indicato degli alibi particolari al gruppo. Ci sono Svanberg e Dominguez che possono sostituire Poli".

Farebbe gli stessi cambi che fa Sinisa?

"Noi facciamo delle proposte al nostro allenatore, poi ovviamente l'ultima parola è quella del mister. Questa volta ha deciso di sbilanciare la squadra ed è andata bene".

Cosa vi ha detto Sinisa?

"Ha continuato a responsabilizzare i ragazzi. Nel corso della partita ha chiesto di continuare con il piano gara visto che stavamo facendo bene, ha cercato di rasserenare il gruppo".

Qual è la differenza tra Okwonkwo e Barrow e perché avete puntato di più sul secondo?

"Non riesco a fare un raffronto tra i due perché il primo non l'abbiamo allenato. È una domanda che andrebbe fatta soprattutto ai responsabili del mercato".

17:56 termina la conferenza stampa