LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Bravi a reagire subito dopo il gol"

Fonte: Inviato a Ferrara

Al termine di SPAL-Bologna, match conclusosi sull'1 a 3 per i rossoblù, il tattico dei felsinei Emilio De Leo analizza la sfida.

17.44 - inizia la conferenza stampa.

Quale è stato il vostro merito?

"Sicuramente abbiamo avuto il merito di reagire subito dopo il gol, dimostrando di avere voglia di fare la partita. I ragazzi hanno fatto immediatamente quadrato e hanno capito subito cosa fare. Nel corso della gara ci sono state tante buone prestazioni, con un mix vincente tra giovani e vecchi".

Sentivate la voglia di vincere?

"Quella c'è sempre e avevamo voglia di esternarlo. Noi dovevamo continuare e concentrarci sulle nostre prestazioni, cercando di migliorare prestazioni dopo prestazioni".

La scelta di Sinisa di seguire la partita dalla tribuna nel primo tempo?

"Nel primo tempo pioveva, la copertura della tribuna era piuttosto ridotta e appena è calata l'intensità della pioggia, si è catapultato in panchina".

Barrow come vi è sembrato?

"Lui è entrato benissimo. Nel momento in cui è entrato, lo ha fatto con la determinazione e la cattiveria giusta, in una posizione più congeniale a lui".

Skov Olsen invece?

"Sta subentrando nelle ultime gare ad Orsolini e fare meglio di lui non è semplicissimo. Skov è un ragazzo di qualità, forse a lui si chiede tutto troppo e subito".

La classifica cosa vi dice?

"L'obiettivo è guardare alla nostre prestazioni, dando continuità. Veniamo da un'annata travagliata, non ci tiriamo indietro quando dobbiamo fare la partita e penso che stiamo crescendo con personalità di gioco. Non dobbiamo porci limiti particolari. Ci ha fatto piacere regalare una vittoria ai nostri tifosi oggi".

Unico aspetto negativo di questa vittoria è che ora non vi prendono più nessuno in difesa.

"Credo non sia un mercato schizofrenico per noi. I dirigenti hanno le idee chiare. Se stanno lavorando sotto quel punto di vista, continueranno a farlo indipendentemente da questa sera".

17.54 - fine della conferenza stampa di Emilio De Leo, tecnico del Bologna.