LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Era una grande occasione, siamo amareggiati"

Fonte: nostro inviato all'Olimpico Grande Torino

Non sono pochi i rimpianti rossoblù lasciati all’Olimpico Grande Torino: tra le parate di Sirigu, gli errori clamorosi di Palacio in fase di finalizzazione e la sfortuna con il palo colpito dallo stesso attaccante argentino, il Bologna probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più. L’appuntamento con la prima vittoria nel nuovo anno è ancora rimandato, dopo il pareggio di una settimana fa contro la Fiorentina. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, l’assistente di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo si presenterà davanti ai microfoni per parlare della sconfitta odierna. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

Ore 17.40 - Comincia la conferenza stampa di De Leo.

Quanto siete amareggiati?

"Non possiamo essere soddisfatti: era un'occasione più unica che rara per ciò che abbiamo prodotto. Abbiamo avuto tante occasioni, l'abbiamo dominata e controllata, avevamo raggiunto l'obiettivo ma se non segni dobbiamo prendercela con noi stessi. Non abbiamo ottenuto ciò che avremmo voluto ottenere: ci è mancata la stoccata, ci sono mancate le scelte per l'ultimo passaggio. Meglio nella ripresa, ci è mancata solo la conclusione".

Come commenta i cambi?

"E' sempre facile parlare alla fine. Gli undici iniziali hanno fatto bene, poi con Dominguez abbiamo provato a sfruttare i suoi inserimenti e infine la freschezza di Olsen, mentre Santander battaglia sempre nel finale".

Un giudizio sull'arbitro?

"Abbiamo visto di sfuggita alcuni episodi, non mi va di commentarli. E' sttaa una partita spezzettata, questo ha giovato al Torino".

Cosa può dare Dominguez?

"Ha grande rapidità e tecnica, e soprattutto è bravo nelle scelte. Gli è bastato poco tempo per trovare l'imbucata per Palacio: può permetterci di velocizzare la manovra e di trovare gli spazi per verticalizzare. Ma tutti hanno dato tanto, Dominguez si ritaglierà gli spazi accanto agli altri".

Vi servono alternative in attacco?

"Certo, avremmo la possibilità di far rifiatare qualcuno. E i nuovi innesti ci daranno altre soluzione".

E' la sconfitta più dolorosa?

"Abbiamo preso un palo e creato tante occasioni, giocare con squadre compatte come il Torino non è semplice. Noi non dovevamo subire gol in una delle poche occasioni concesse, se l'avessimo sbloccata prima noi sarebbe stata un'altra partita. Tutte le sconfitte sono dolorose: lo dice Mihajlovic, perdere è quasi come morire. Il mister ha detto che era un'occasione più unica che rara, dobbiamo prendercela solo con noi stessi".

Dove avete sbagliato?

"Nel primo tempo non eravamo lucidi nel fare le scelte e dovevamo avere più personalità nelle giocate, e poi sul gol del Toro abbiamo perso i riferimenti e non abbiamo marcato bene. Avevamo tutte le carte per dare un'accelerata in classifica, purtroppo non abbiamo sfruttato le occasioni".

Ore 17.53 - Termina la conferenza stampa di De Leo.