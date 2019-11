LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Importante per noi aver ritrovato Sinisa"

Vigilia del derby contro il Parma per il Bologna, che più tardi effettuerà la seduta di rifinitura. Tra poco invece conferenza stampa della vigilia con Emilio De Leo e Miroslav Tanjga.

11:00 inizia la conferenza stampa

Per Tanjga: Come è cambiata la settimana con il ritorno di Mihajlovic? E gli consiglierebbe di seguire ancora di più la squadra?

"Siamo contenti che il recupero stia andando bene e di averlo rivisto in campo. Tutto quello che è successo in questi giorni ci dovrà servire per la gara di domani. Sicuramente ci rivedremo in altre occasioni e con molta più frequenza. Però prima deve guardare alla sua salute".

Per De Leo: c'è bisogno di tornare a fare punti

"Il mister ci ha ribadito i concetti e le priorità che dobbiamo mettere in campo. Voglio però sottolineare che noi seguiamo una linea che è ben indirizzata dall'inizio di stagione. La cosa più importante è che il suo percorso di recupero proceda bene e sicuramente ci sarà di grande aiuto la sua presenza".

Per De Leo: che lingua si parla nella difesa del Bologna?

"Sicuramente la comunicazione è importante soprattutto in un reparto così delicato. L'inglese mette d'accordo tutti però vogliono che le cose gli vengano spiegate anche in italiano".

Per Tanjga: che Parma vi aspettate domani?

"Dobbiamo far vedere dal primo minuto che vogliamo vincere la partita, senza mostrare le nostre debolezze al di là delle assenze che abbiamo".

Domanda di TMW per De Leo: avete cambiato qualcosa nella preparazione alla partita dopo il ko con il Sassuolo?

"Se noi abbiamo espresso delle buone prestazioni non possiamo mettere in discussione tutto per una sola partita. Sicuramente ci sono stati una serie di dettagli che abbiamo sbagliato e su quello abbiamo calcato di più la mano. Abbiamo lavorato sulle dinamiche che hanno portato ai gol degli avversari".

Per De Leo: c'è un modo per evitare di subire gol in ripartenza come è successo spesso?

"Non credo che ne abbiamo subiti così tanti. Sicuramente ci vuole la giusta attenzione e la giusta intensità in certe circostanze".

Per De Leo: quanto mancheranno ancora Dijks e Soriano?

"Dijks ha ripreso la corsa da un paio di giorni: non ci sbilanciamo ma siamo fiduciosi. Soriano viene da una contusione al ginocchio e il dottore ci ha detto che nei prossimi giorni farà un'ulteriore visita".

Per De Leo: ti aspetti delle novità particolari dal Parma viste le loro assenze?

"Loro sono in un buon momento, hanno una buona identità e una struttura tattica ben precisa. È vero che hanno assenze in attacco ma dietro no e non credo che D'Aversa possa cambiare qualcosa. Noi comunque dobbiamo responsabilizzarci di più e anche se non possiamo fare grandi variazioni a gara in corso viste le assenze siamo convinti che chi c'è ha tutto per fare una grande prestazione. Mihajlovic ci ha detto che si è posto obiettivi giorno dopo giorno per superare la malattia e noi dobbiamo fare la stessa cosa, pensare partita dopo partita".

Per De Leo: è rimasto un solo centravanti, Palacio. Va gestito? E Skov Olsen può giocare da nove?

"Destro ha ripreso a lavorare e Santander contiamo di averlo presto. Detto ciò, non possiamo fare troppi calcoli in questo momento: dobbiamo chiedere disponibilità ai nostri giocatori anche di adattarsi alla situazione. Le caratteristiche per essere incisivi in attacco ce le abbiamo, non ci fasciamo la testa. Skov Olsen la punta classica non può farla ma nel nostro sistema può trovare modo di esprimersi comunque al meglio".

Per De Leo: tornerete a sentire Mihajlovic durante le partite?

"Penso di sì ma non bisogna mettere fretta al nostro mister".

11:24 termina la conferenza stampa