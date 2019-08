LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Medel grande acquisto per noi. SPAL pericolosa"

Emilio De Leo, provvisoriamente alla guida del Bologna per sostituire Mihajlovic, presenterà fra pochi minuti la sfida di domani con la SPAL in conferenza stampa al fianco del vice-allenatore rossoblù Miroslav Tanjga. Segui come di consueto la diretta testuale su TMW!

11.59 - Emilio De Leo entra in sala stampa a Casteldebole e inizia la conferenza.

Domani potrebbe già giocare Medel?

"Difficile dirlo. È un acquisto importante che ci aiuta a colmare quel buco che avevamo a centrocampo e può rivelarsi fondamentale come ogni elemento della nostra rosa".

Schouten?

"È un centrocampista con delle caratteristiche che ci mancavano: onestamente è presto per dire chi giocherà titolare, bisogna vedere come maturano certi meccanismi e certe alchimie".

Per l’attacco serve stabilire delle gerarchie?

"Noi abbiamo la possibilità di variare in corsa a seconda delle esigenze e dello stato di forma di ciascuno. Al momento è fondamentale essere efficaci. Quando ci sono degli intoppi sorgono sempre dubbi su tutto il reparto, ma la diversità offensiva che abbiamo noi è solo un vantaggio".

Cosa avete osservato in SPAL-Atalanta?

"Che sono organizzati, e dopo una giornata di campionato non è poco. Hanno un reparto offensivo complementare e che offre varie soluzioni, che sanno mettere in pratica. C’è forte empatia tra gruppo e allenatore e giocano con una certa leggerezza che li rende pericolosi. Noi, di contro, abbiamo le idee chiare e siamo concentrati sui nostri obiettivi".

Come giudica l’inizio non straripante di Dijks?

"Il fatto che magari faccia una salita in meno è testimonianza di una certa maturità di pensiero. Se poi non è ancora incisivo come l’anno scorso è perché siamo all’inizio e deve trovare ancora la sua quadra ideale. Noi dobbiamo rispettare gli equilibri di squadra e le caratteristiche di ognuno, non vogliamo limitare la spinta di nessuno".

Come gestire la situazione straordinaria di Mihajlovic?

"Io penso che ognuno dentro di sé abbia delle sensazioni e delle emozioni forti. La risposta per gestirle deriva dalla concentrazione sui propri obiettivi, ora dopo ora e giorno dopo giorno. Anche a Verona, all’intervallo, ci siamo chiesti come migliorare in quella specificità, senza farci prendere da emozioni più grandi. Focalizzarci sul lavoro è il miglior modo per rispettare il mister".

12.21 - Anche il vice-allenatore del Bologna, Miroslav Tanjga, interviene al riguardo: “Per tutti la notizia di Mihajlovic è stato uno shock, per alcuni ricevuto in maniera positiva, per altri negativa, ma non è una scusante per non render al meglio. Averlo in panchina fisicamente è meglio per il gruppo e sono convinto che domani possiamo vincere la partita”.

12.22 - Finisce qui la conferenza stampa di De Leo, accompagnato da Miroslav Tanjga.