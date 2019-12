LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Pagati errori tecnici"

Diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare

23.05 - Sconfitta casalinga per il Bologna che, contro il Milan, non riesce a far felice il rientrante Sinisa Mihajlovic, accolto dalla standing ovation di tutto lo stadio, settore ospite compreso. Il collaboratore tecnico del mister serbo, Emilio De Leo, ha commentato così la partita in conferenza stampa. Seguila su TuttoMercatoWeb.com

Eravate partiti bene. L'avete persa per i troppi errori tecnici o per quale motivo?

"Sicuramente abbiamo concesso troppi errori tecnici, al cospetto di una squadra con tanta qualità. Io credo che noi si sia provato a fare la nostra gara, siamo riusciti ad accorciare le distanze, poi siamo stati ingenui a prendere il terzo gol. Poi i ragazzi ci hanno provato a riprendere in mano la gara. Siamo partit ad handicap e non ce lo possiamo permettere"

Il cambio Schouten-Svamberg e cosa hanno dato gli altri cambi?.

"Volevamo velocizzare il gioco. Svamberg ha qualità più offensive. Poi lui calcia bene dalla distanza e ha avuto delle chance. Gli ultimi due cambi: abbiamo recuperato Santander e Destro è quasi pronto. Orsolini, l'ha alternato con Skov Olsen. Credo che Skov ha provato a fare il massimo, anche per lui l'ambientamento non è facile e ci sta mettendo tanto impegno. Orsolini ha avuto un buon impatto e abbiamo poco da rimproverarci nei cambi"

Come si rimedia agli errori sui gol?

"Non sarei così estremo nel paragone tra questa stagione e quella passata. Stiamo lavorando e abbiamo delle cose da migliorare. Dobbiamo inculcare delle opzioni alternative e dobbiamo lavorare di più e meglio, come ha detto Sinisa a fine gara. Non cerchiamo alibi. L'atteggiamento nostro come staff e del gruppo è quello di chi sa cosa deve fare, ma vanno trovate delle alternative".

Sul battibecco Danilo-Poli

"Sinceramente non l'ho visto. Ma se c'è stato, si tratta di qualcosa di campo"

