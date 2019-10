LIVE TMW - Bologna, De Leo: "Soddisfatti della vittoria e della prestazione"

È da poco terminata Bologna-Sampdoria sul punteggio di 2-1. Tra poco nella sala stampa del Dall'Ara si presenterà Emilio De Leo, membro dello staff tecnico dei rossoblu.

15:10 inizia la conferenza stampa

Cosa vi lascia di positivo questa vittoria?

"Ci resta l'approccio alla gara e la determinazione con cui abbiamo giocato. Abbiamo dovuto cambiare qualche nostro principio strategico, Palacio ci ha aiutato tantissimo. Siamo soddisfatti perché anche questo fa parte della crescita del gruppo. Dopo l'1-0 però ci siamo irrigiditi, le distanze si sono allungate, non abbiamo saputo gestire bene la palla. Oggi era troppo importante prenderci i tre punti".

Un giudizio su Schouten e Skov Olsen?

"Jerdy ha fatto un'ottima gara, ha interpretato al meglio quello che gli avevamo chiesto, ci ha fatto rifiatare molto con la sua qualità. Per quanto riguarda Skov Olsen ha fatto una buonissima partita e non era facile perché loro erano stretti e corti, ma lui ci ha messo tanta applicazione".

Non crede che Skov Olsen giochi troppo da fermo?

"No, non penso. Credo che bisogna consolidare le sue doti migliori, poi indubbiamente in spazi così ristretti avrebbe potuto fare qualche attacco in profondità in più. Sa che deve crescere per diventare completo".

Quanto fa piacere l'azione dell'1-0?

"Tantissimo. In ogni lavoro si vive di soddisfazione. Vedere realizzati i nostri principi così bene è motivo di orgoglio. Nel primo tempo non abbiamo attaccato bene, a fine primo tempo ci siamo detti di guadagnare metri cercando qualche passaggio in più. Noi vogliamo che la squadra acquisisca personalità".

Avete sentito Sinisa?

"Ci ha chiesto di mantenere alta l'intensità e di essere aggressivi nel momento in cui perdevamo la palla. A fine partita ha parlato con me, si è complimentato con la squadra perché i ragazzi sono andati a prendersi un risultato che pesa. I risultati positivi fanno bene ma dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra linea".

15:21 termina la conferenza stampa