LIVE TMW - Bologna, è il giorno di Mihajlovic e Sabatini: incontro in corso

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Bologna, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

17.44 - Incontro in corso: si cerca l'accordo sulla durata - Giornata decisiva per il Bologna, che ha tutte le intenzioni di confermare Sinisa Mihajlovic sulla panchina della propria squadra. Trovato l’accordo economico (l’allenatore percepirà sul milione e mezzo di euro all’anno), rimane da definire la lunghezza del contratto: la società è orientata a un biennale con opzione sul terzo anno, a fronte di un triennale secco richiesto dallo stesso Mihajlovic. L'incontro con tutte la perti interessate è in corso, e permane comunque grande ottimismo sulla riuscita dell’operazione.

16.50 - Incerto il futuro di Bigon - Con l'imminente arrivo di Walter Sabatini nel ruolo di direttore tecnico, resta in forse il futuro di Riccardo Bigon. In questo momento, il direttore sportivo rossoblù è ancora sotto contratto col club, ma il suo nome viene anche accostato al Milan.

11.25 - Il ruolo di Walter Sabatini - Sabatini sarà la mente operativa di Saputo nel progetto di network internazionale: l'imprenditore canadese è già proprietario del Montreal Impact, ma è al lavoro anche per l'acquisizione di società calcistiche in giro per l'Europa, in primis il Kortrijk dove ha giocato Avenatti quest'anno.

11.00 - Per Mihajlovic contratto triennale - Per convincere Mihajlovic a restare, il presidente Saputo è pronto a far firmare al tecnico serbo un contratto di durata triennale con importante ritocco dell'ingaggio rispetto a quanto guadagnato negli ultimi mesi.

10.15 - Summit a Casteldebole - L'incontro tra i vertici del club e Mihajlovic, inizialmente previsto a Roma, si terrà invece a Casteldebole. Al summit sarà presente anche Walter Sabatini perché, nelle prossime ore, verrà ufficializzato anche il suo ingresso nel club.

10.10 - Giornata importante a Bologna. Joey Saputo vuole rilanciare le ambizioni della società e, per farlo, è pronto a operare due mosse importanti: la conferma di Sinisa Mihajlovic, vero e proprio condottiero dei felsinei dopo l'esonero di Filippo Inzaghi, e l'ingresso nell'organigramma di Walter Sabatini.