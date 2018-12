LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "A Parma per vincere, Donsah sempre meglio"

Premi F5 per aggiornare, segui la diretta della conferenza stampa su TuttoMercatoWeb.com

16.20 - Mister Filippo Inzaghi torna a parlare a tre giorni da Bologna-Milan, presentando così la sfida al Parma che vale punti molto importanti in chiave salvezza: "Con il Milan abbiamo fatto una grande gara, sbagliato poco e potevamo vincerla alla fine. Ero convinto che con la giusta attenzione potessimo fare una grande partita. Però dobbiamo dargli seguito. Sarebbe importante fare risultato domani. Destro? L’ultimo cambio devi aspettare gli ultimi minuti perché non si sa mai. Volevo metterlo prima perché lo vedo bene e domani può giocare anche mezz’ora. Poli ha un'infezione all'alluce del piede sinistro, è out".

Potrebbe cambiare qualcosa tatticamente domani?

"Vediamo domani se cambiare qualcosa. Il Parma sta facendo bene, sono contento per D’Aversa che è molto preparato. Ha due giocatori che fanno la differenza Gervinho e Inglese. Mi preoccupo soprattutto fella mia squadra e di quello che dobbiamo fare noi. Abbiamo dimostrato che possiamo fare bene, ma ogni partita conta. La classifica ha bisogno di punti e quindi non mi interessa giocare bene o male".

E' possibile pensare a Destro e Santander insieme?

"Nel 3-5-2 ci vogliono una punta d’area e una veloce. Quindi loro due semmai a gara in corso".

Donsah potrebbe tornare titolare domani?

"È una settimana che l’ho rivisto bene. Non mettiamogli troppe responsabilità adesso però ora è pronto. Può essere il miglior acquisto di gennaio per il Bologna".

E' pensabile ipotizzare un Bologna che va a Parma per non prenderle?

"Per mentalità io vorrei vincere sempre contro chiunque. Andiamo a Parma per vincere. Verso i nostri tifosi abbiamo una grande responsabilità e vedo negli occhi dei giocatori una grande voglia di ricambiare l’affetto dei tifosi".

Tanti errori di precisione contro il Milan, da cosa è dipeso?

"Dobbiamo migliorare la gestione dei passaggi nell’ultimo terzo di campo. Però contro il Milan abbiamo giocato bene, lo ribadisco".

Cosa è successo a Dzemaili?

"È un giocatore importantissimo, ho scelto io di farlo capitano. Deve stare tranquillo. Cercherò di scegliere i tre centrocampisti migliori per iniziare la gara. Ho un gruppo importante, con tanti giocatori che possono fare il capitano".

