LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "Alla pari del Napoli, siamo diventati squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amici di TMW, buonasera! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla diretta testuale della conferenza del tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, dopo la sconfitta contro il Napoli.

20.44 - Inizia la conferenza stampa

Arrabbiato per il gol del 3-2. "Ero arrabbiato per il tipo di gol, ma siamo diventati una squadra, abbiamo giocato quasi alla pari del Napoli, creando 10 tiri e 6-7 occasioni. Poi perdere su un tiro da fuori... dispiace per i ragazzi. Ma con questo spirito sono sicuro che alla fine ci tireremo fuori quando affronteremo le squadre alla nostra portata".

Sui fatti di Milano: "Ancelotti ha più esperienza ed è stato chiaro. Non si possono ancora sentire gli ululati negli stadi".

Palacio tra i migliori fino alla fine nonostante l'età. "Sta dimostrando di essere un leader, perciò mi dispiace per la sconfitta. Cerchiamo di gestirlo di più, ma è indispensabile per queste prestazioni. Sembra un ventenne e sarà importante per noi".

Serie A più competitiva nel girone di ritorno grazie alle piccole? "Può succedere di tutto, anche le piccole possono vincere contro quasi tutte, forse solo la Juve fa un campionato a parte. Forse fermarsi proprio ora non è l'ideale, ma proveremo a capire cosa si può fare per migliorare".

Su Ancelotti: "Lo ringrazio per quanto detto in tv ed a me, di come ha parlato della mia squadra. Ha visto una squadra in crescita, poi lui non poteva di certo farmi piaceri ma è sempre bello incontrarlo per il suo spesso. Parlargli è sempre speciale".

Alla vigilia ha detto che le assenze non incidono, forse Koulibaly sì. "E' chiaro che forse è insostituibile, ma noi attaccavamo con tanti uomini, ho visto il Pulgar che cercavamo e tante note positive".

Ha parlato con la dirigenza per il futuro ed il mercato insieme? "L'unica certezza nella vita... quando fai l'allenatore stai a quello che si decide. Si parla con la società, io mi auguro si possa andare avanti, c'è stima in me, spero di ricambiarla al più presto ed altro non so. Non mi scoraggia niente, lo sapevo da agosto che ogni gara sarebbe stata decisiva".

Perchè a Parma non c'è stata una squadra gagliarda com stasera? "Forse c'erano certe paura, poi oggi ripeto che recuperiamo diversi giocatori al meglio e con esperienza per queste partite e incide. Abbiamo recuperato Pulgar, poi Donsah deve rientrare e sarà un acquisto, dietro Danilo sta crescendo in modo esponenziale ed i giovani si stanno agganciando ai vecchi".

20.56 - Termina la conferenza