LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "Inaccettabile regalare due gol, ci salveremo"

Sconfitta pesante per il Bologna che non vede la luce in fondo al tunnel. La squadra felsinea ha perso 4-1 sul campo della Sampdoria nell'anticipo della 14a giornata. Fra poco il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

La prestazione della squadra.

"Possiamo parlare di tutto, perchè se guardiamo i numeri può essere stata una grande partita ma abbiamo regalato due gol nel nostro momento migliore. Questo è inaccettabile, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Penso sia facile ripartire perchè eliminare due disattenzioni simili è facile. E' chiaro che volevo che giocassimo e secondo me tecnicamente abbiamo giocato bene ma se quando regali questi gol tutto viene vanificato".

Fenucci ti ha confermato puntando il dito sull'atteggiamento dei giocatori.

"Perchè non si possono prendere gol del genere. Sennò parliamo di tutto quello che abbiamo fatto. Io sono convinto che questa squadra si salverà, però voglio che la squadra giochi. Se diciamo solo di buttar palloni non mi piace. Avevamo approcciato bene la partita, dopo l'1-0 non ci siamo fermati ma quando fai due errori del genere è giusto che la società si arrabbi e ci prendiamo le nostre responsabilità. Vogliamo reagire al più presto".

Questa squadra si salverà con qualche rinforzo o da sola?

"Ho tanto da pensare ora. Io penso che questa squadra così com'è può fare meglio. Poi ci siederemo con la società e se c'è bisogno interverremo. In questo momento sarebbe superfluo pensare a gennaio. Giocherà chi meriterà e chi farà meno errori perchè d'ora in avanti dobbiamo eliminare questa disattenzioni che ci sono costate tante partite o tanti punti".

Decisione condivisa il ritiro?

"Stasera era previsto che stessimo qui. Abbiamo voluto parlare poco con la società, qualsiasi cosa per svegliarci però è ben accetto. Se il ritiro è una soluzione che ci fa eliminare questi errori lo faremo".

Il giro palla non è rischioso?

"Quando la buttiamo, la buttiamo sempre e non giochiamo mai. Quando la giochiamo dovevamo buttarla. Penso che una mezza misura c'è sempre. Visto che siamo sempre usciti bene dai pressing, vanno saltati con più incisione e non con quella mollezza che abbiamo avuto in quei due frangenti. Però non possiamo prescindere dal giocare la palla perchè questi ragazzi sanno farlo".