LIVE TMW - Bologna, Inzaghi lascia la sede. Arriva l'agente di Mihajlovic

17.26 - La macchina di Federico Pastorello è appena uscita dalla sede del Bologna: presente solo l’autista. Possibile, secondo quanto raccolto da RMC Sport, che sia andato a prendere Mihajlovic.

16.51 - Secondo quanto raccolto da TMW, il Bologna, nel corso del summit ora in corso a Casteldebole, offrirà a Sinisa Mihajlovic sei mesi di contratto, con una clausola di rinnovo in caso di salvezza. La proposta sarà di 1,5 milioni di euro a stagione per il tecnico, attualmente a Roma e in attesa di chiamata.

16.26 - Il Bologna guarda al futuro. Dopo l'incontro con mister Inzaghi, nella sede del club è appena arrivato l'agente di Sinisa Mihajlovic, Federico Pastorello. Il tecnico serbo è ormai a un passo dal ritorno sulla panchina rossoblù.

16.00 Filippo Inzaghi ha appena lasciato la sede del Bologna. Il tecnico, come raccolto da RMC Sport, non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai media riguardo al suo imminente esonero.

15.19 - Filippo Inzaghi è appena arrivato nella sede del Bologna. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, l'allenatore infatti dovrebbe incontrare la società per definire ufficialmente il suo addio. Al suo posto è già pronto Sinisa Mihajlovic.

13.30 - Bologna al lavoro per risolvere il contratto di Filippo Inzaghi, che sarà esonerato dopo l'avvio fallimentare di stagione del club, prima dell'arrivo di Sinisa Mihajlovic. Ma la posizione del serbo per ora è in stand-by, prima c'è da risolvere la questione legata all'attuale tecnico, legato peraltro ai felsinei da un accordo di un altro anno e mezzo.

12.12 - Stando al Giornale di Sicilia, anche il Palermo si sarebbe interessato a Sinisa Mihajlovic in caso di esonero di Stellone, in bilico dopo la pesante sconfitta di Cremona. Il Bologna sembra esser arrivato primo, anche se difficilmente il serbo avrebbe detto sì alla Serie B.

11.55 - Era un pro-forma, ma la panchina è stata offerta anche a Roberto Donadoni, già sotto contratto con il club rossoblù, prima di rivolgersi a Mihajlovic. Netto rifiuto dell'ex Parma, che considera chiuso il suo ciclo con i rossoblù.

11.20 - Attesa finita: Joey Saputo è in sede, prende via il summit tra patron e dirigenti circa il futuro della panchina rossoblù, anche se Inzaghi potrebbe non essere l'unico a rischio in casa rossoblù, con Saputo che accarezza l'idea di una rivoluzione totale.

11.04 - Dzemaili ha lasciato il centro sportivo rossoblù dopo aver fatto una seduta personalizzata, ma l'attenzione va più al viavai dirigenziale che alla situazione della squadra.

10.44 - Attesa per l'arrivo di Joey Saputo, patron rossoblù, nel giorno delle decisioni importanti. A Casteldebole per ora il numero uno del club non si è visto.

10.25 - L'accordo con Sinisa Mihajlovic dovrebbe essere così strutturato: sei mesi di contratto con rinnovo automatico (per un contratto di due anni) in caso di salvezza, obiettivo principale per il club in questo momento in cui, lo ricordiamo, la vittoria manca dal settembre scorso.

10.17 - Marco Di Vaio, club manager del club, è appena giunto a Casteldebole per la riunione tecnica di oggi. Attese novità a breve giro di posta, l'avventura di Inzaghi il rossoblù è ai titoli di coda.

10.04 - A proposito di mercato: l'addio di Filippo Inzaghi cambia i piani di mercato del Bologna e di Blerim Dzemaili: bloccata la sua partenza in direzione Udine, visto che l'arrivo di Mihajlovic potrebbe rilanciare sin da subito le quotazioni dello svizzero, stando a quanto riferisce quest'oggi Tuttosport.

9.45 - Le voci legate a Donadoni, ancora sotto contratto col Bologna, e De Biasi, sembrano ormai superate. Pure Cosmi, Delneri e Malesani sono liberi, ma il Bologna sembra aver scelto Mihajlovic, atteso, come detto, a breve a Casteldebole per la sua seconda avventura in rossoblù. Da capire anche che cosa chiederà il serbo sul mercato.

9.27 - L'edizione di Bologna del Corriere dello Sport - Stadio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Oggi Sinisa". Bologna umiliato per 4-0 in casa contro il Frosinone penultimo. Il presidente Saputo davanti ai tifosi annuncia: "Novità subito e poi a giugno. Tensioni fuori dallo stadio, ma adesso arriverà il cambio in panchina. Mihajlovic ha detto sì nella notte.

9.01 - Centodiciannove giorni dall'ultima vittoria, il Bologna ha vissuto ieri un pomeriggio da incubo con il ko per 4-0 al Dall'Ara contro il Frosinone. E per Filippo Inzaghi, dovrebbe essere capolinea: le parole di Saputo di ieri non lasciato spazio ad ulteriori interpretazioni, col il tecnico piacentino che oggi dovrebbe essere esonerato. Al suo posto, stando alle ultime indiscrezioni, è atteso in città Sinisa Mihajlovic. Grazie al nostro inviato, potrete leggere su TMW tutti gli aggiornamenti da Casteldebole, centro sportivo felsineo.