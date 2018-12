LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "Prestazione straordinaria. Ripartiamo da qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi dopo il pareggio contro il Milan ha commentato in conferenza stampa la prestazione del suo Bologna: "La squadra oggi è stata straordinaria perché non concedere neanche un'occasione a questo Milan con grandi giocatori non era facile. Siamo stati bravissimi, peccato per quelle ripartenze in cui potevamo far meglio. Però oggi c'è stata una bella risposta da parte dei ragazzi, si sono sacrificati tutti. Ripartire da stasera può essere molto importante perché la squadra ha dato un grande segnale".

Su Gattuso: "Oggi era una partita strana. Non avrei mai pensato di poter non tifare per il Milan e giocare contro un compagno con cui ho condiviso gioie incredibili. E' stata una bella lotta, ad armi pari, e giocare alla pari del Milan è un bel risultato. Alla fine ci siamo salutati e siamo tornati ad essere l'uno il tifoso dell'altro".

Sulla squadra: "Vedo come stiamo lavorando e i gol presi a Empoli proprio non ci stavano per quello che stiamo facendo. Non volevo più prendere gol facili e oggi abbiamo lavorato in maniera straordinaria, spendendo tanto, ma era l'unico modo per concedere così poco al Milan. Alla fine potevamo anche fare qualcosa in più ma ripartiamo dalla prestazione di stasera".