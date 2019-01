LIVE TMW - Bologna, Inzaghi: "Siamo in crescita, domani vittoria obbligatoria"

Premi F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Casteldebole, Dario Ronzulli

© foto di Insidefoto/Image Sport

Sul Frosinone: "Ha fatto buone prestazioni ma sappiamo che dobbiamo vincere e la squadra è pronta. Giochiamo con intelligenza".

Sul mercato: "Quelli che ci sono devono bastare per vincere domani. Vedremo cosa poter fare da qui alla fine del mercato. Comunque è l’ultimo dei miei pensieri. Nessuno è intoccabile. De Maio ha deciso di andare via e gli faccio l’in bocca al lupo. Ora penso alla partita di domani".

Sul suo possibile esonero: "So cosa Saputo pensa di me: sono molto sereno. So che ogni partita è un esame. Sono molto contento della scelta che ho fatto, questo è un ambiente fantastico. Non sono ancora riuscito a dare soddisfazioni ma sono fiducioso di riuscirci. Mi piacerebbe rimanere per vedere lo stadio nuovo".

Sul calo delle ultime mezz’ora?: "Non so da cosa dipenda. Forse dobbiamo gestire meglio le risorse ma soprattutto dobbiamo trovare più il gol. Sono sicuro che ci prenderemo gli applausi".

Sulla formazione: "Partita particolare. Non ho ancora deciso. Palacio giocherà sicuramente ma non ho ancora deciso dove. Davanti ho l’imbarazzo della scelta: Santander e Destro stanno bene. C’è Falcinelli... valuterò nelle prossime ore".

Sui tifosi: "Mi auguro che la nostra gente sia l’arma in più, come ci ha aiutato a Ferrara. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e abbiamo il dovere di fare una grande partita. Dare seguito alle prestazioni di Ferrara e Napoli. La squadra è in crescita, giocando così la vittoria deve venire per forza".

Sul pareggio con la SPAL: "A Ferrara per 60 minuti abbiamo corso tantissimo, potevamo essere 2-0 o 3-0. Poi c’è stato un calo fisiologico come è logico che sia. La partita con la SPAL è stata tutta ottima. Se domani ripetiamo la stessa prova possiamo vincere".

Alla vigilia della gara di campionato col Frosinone, il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi prende come di consueto la parola in conferenza stampa. Segui il LIVE di TMW direttamente da Casteldebole!