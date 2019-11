LIVE TMW - Bologna, Krejci: "Terzino? Va bene, l'importante è giocare"

Si torna subito in campo dopo il turno infrasettimanale. Il Bologna sfiderà l'Inter domani alle 18 e tra poco a Casteldebole conferenza stampa di Ladislav Krejci.

9:33 inizia la conferenza stampa

Come va la nuova vita da terzino? Anche in Nazionale giochi lì

"È un posto nuovo ma sono contento perché gioco e voglio dare sempre tutto per la squadra. Non è importante per me dove ma l'importante è giocare. Anche con la Repubblica Ceca il mister mi ha provato in quel ruolo anche se in nazionale giochiamo con uno stile diverso".

Hai raccontato che quando non giocavi con Donadoni avevi perso la fiducia. L'hai ritrovata?

"Sì, anche perchè adesso sono più forte di testa e quando gioco voglio dare sempre tutto. Ora sono molto contento".

Domani sfiderai Candreva

"Ho già giocato contro di lui, è forte sicuramente ma vediamo domani chi farà meglio".

Questo cambio di ruolo ti ha portato ad essere soddisfatto a fermare l'attaccante avversario invece che di segnare un gol?

"Sì, prima voglio fare bene in difesa e poi pensare a dare una mano in attacco".

10:00 termina la conferenza stampa