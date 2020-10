live Bologna, Mihajlovic: "Ancora punti persi, ma non dobbiamo mollare"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

14.30 - Siederà a breve in sala stampa il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic per commentare la rocambolesca sconfitta dei rossoblù contro il Sassuolo. Segui la diretta testuale della conferenza su TUTTOMercatoWeb.com.

15.02 - Inizia la conferenza stampa di Mihajlovic

Quanto fa male non aver ottenuto neanche un punto in queste due partite che si potevano vincere? L'infortunio di De Silvestri sembra aver cambiato la partita...

"Fa molto male perchè avremmo potuto avere sei punti in più per quello che abbiamo prodotto. Fa male perchè anche oggi abbiamo interpretato bene la partita e sembrava che fossimo più vicini noi a chiuderla che loro. Il gol in inferiorità numerica ci ha sicuramente tagliato le gambe e non c'è stata la reazione che mi aspettavo Gli episodi ci sono andati sicuramente contro. Oggi abbiamo creato tanto e giocato bene, ma non è bastato. Dobbiamo continuare così e non perdere fiducia".

Il Bologna è mancato nelle letture di qualche situazione di gioco?

"Sul primo gol non ci siamo posizionati bene, colpa dell'inferiorità numerica. Il secondo gol è stata una palla inattiva, mentre il terzo un autogol. Noi abbiamo avuto altrettante occasioni che non siamo riusciti a sfruttare... Il calcio è questo".

Si è spenta la luce dopo il gol?

"Si, non c'è stata reazione. Domani parleremo e capiremo cosa è successo ma fino a quel gol avevamo meritato più noi".

Bene il ritorno al gol di Orsolini, ma per il resto prestazione un po' opaca...

"Si, ha fatto bene ma non ha la bacchetta magica, deve ritornare lentamente in condizione. Sicuramente dopo sessanta minuti, per uno che non gioca da tempo, si perde un po' di lucidità. Noi dobbiamo continuare a lavorare ed essere fiduciosi".

15.06 - Finisce la conferenza di Mihajlovic.