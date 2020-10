live Bologna, Mihajlovic: "Giochiamo meglio ma perdiamo. Serve più cattiveria"

vedi letture

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Esce dall'Olimpico con zero punti il Bologna, sconfitto per 2-1 dalla Lazio. Tra poco l'allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic, parlerà in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto sul terreno di gioco. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.16 - Inizia la conferenza stampa di Mihajlovic:

Il Bologna gioca bene, propone, ma non raccoglie niente:

"Ormai è la terza partita che diciamo sempre le stesse cose. Facciamo meglio dei nostri avversari, ma perdiamo. Mi dispiace per i ragazzi, che danno il massimo, evidentemente ci manca qualcosa. La strada è giusta. Non dobbiamo perdere fiducia, sarei preoccupato se avessimo giocato male".

Che impressione ti ha fatto la Lazio?

"Anche se oggi non sembrava, visto che abbiamo fatto 18 tiri in porta, la Lazio è più forte di noi. Lo sapevamo. Nel calcio è l'unico sport in cui le statistiche non evidenziano chi ha vinto la partita. Il campionato è lungo, siamo alla quinta giornata, e ci sono tante curve: ne usciremo giocando bene".

Come si motiva la squadra?

"Loro non hanno bisogno di motivazioni. Hanno bisogno forse di più rabbia, perché giocano meglio ma perdono le partite. Serve più convinzione, attenzione e cattiveria: l'atteggiamento non lo abbiamo mai sbagliato. Il lavoro sempre paga, ne sono sicuro. Prendiamo le critiche ma rimaniamo uniti".

Ore 23.22 - Finisce la conferenza stampa.