13.20 - In vista dell'ultima sfida dell'anno contro l'Atalanta, l'allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, siederà tra poco in sala stampa per presentare la gara contro la Dea. I rossoblù, reduci dal pareggio contro il Torino, scenderanno in campo domani sera al Dall'Ara. Segui tu TUTTOmercatoWEB.com la diretta testuale della conferenza.

Otto degli attuali 14 punti in classifica arrivano da situazioni di svantaggio... Cosa vorrebbe vedere domani di diverso?

"Vorrei non andare in svantaggio e andare in vantaggio poi mantenerlo".

Cosa regalerebbe a Orsolini e Barrow per Natale e cosa vorrebbe da loro?

"Gli regalerei carattere e cattiveria agonistica. Da loro vorrei più gol, più prestazioni, meno infortuni".

Quanto è difficile tenere alto il livello degli allenamenti in questo periodo così pieno di partite?

"Non ci sono allenamenti, si gioca sempre. I giocatori si fanno male in partita. Quelli che hanno giocato fanno un allenamento di recupero, quelli che non hanno giocato fanno un allenamento tattico, ma con così pochi giocatori dopo le partite si allena solo la Primavera".

Come sta Orsolini e quanto può dare domani?

"E' recuperato. 20/30 minuti li può fare, quindi abbiamo un cambio in più. Finalmente avrò un cambio in attacco che dovrò sicuramente fare visto che per quei quattro là davanti è la quarta partita consecutiva. Soriano ha una certa età, Palacio pure e Vignato visto che non aveva giocato tanto prima a Torino ha avuto i crampi".

Medel centrale diventerà una regola?

"Dipende da lui, se fa bene si, se fa male sta in panchina".

Con questo Vignato, Orsolini e Skov Olsen il posto dovranno sudarselo...

"E Barrow e Sansone no? Nessuno ha il posto assicurato..."

Sono cambiate le gerarchie? Cosa le piace di Vignato?

"Le gerarchie, con questi infortuni, cambiano per forza, in più lui sta facendo bene, sia per qualità che per quantità. Quando ha la palla deve fare il brasiliano, quando non ce l'ha deve ragionare da italiano. Lui sta facendo bene e io sono contento, poi quando recupereranno tutti vedremo. Per me sono tutti titolari".

Un giudizio sul 2020 e cosa chiede al 2021?

"Avendo sempre avuto tanti infortunati e viste le prestazioni fatte, avremmo meritato qualcosa in più. Mi riferisco a queste ultime partita... Penso alle due partite con lo Spezia e ai due rigori sbagliati. Avremmo due punti in più e il passaggio di turno in Coppa Italia. Noi le prestazioni le abbiamo sempre fatte, ma abbiamo sempre raccolto meno di quanto avremmo meritato. Quattro punti in più li avremmo meritati, ma visto il momento e il fatto che questa non è la vita e questo non è il vero calcio, dobbiamo adattarci, fare meno danni possibili e ripartire... Queste sono partite strane. Domani l'Atalanta: se penso che con la Roma abbiamo preso 5 gol e la Roma con l'Atalanta ne ha presi 4, domani dovremmo perdere subendo 8 o 9 gol... Ma invece magari domani vinceremo. Per questo dico che il momento è strano. Mi auguro di ritornare presto alla vita normale, che i bambini possano tornare presto a scuola, visto che a casa stanno sempre sui videogiochi, che gli anziani possano tornare a passeggiare, che la gente possa tornare allo stadio e questo è il mio augurio per tutti. Speriamo in questo vaccino e nella soluzione a questo virus, poi ci sono quelli che vogliono vaccinarsi e quelli che non vogliono, non giudico, ma penso sia importante avere qualcosa che possa proteggerci. Solo allora anche il calcio tornerà normale".

Atalanta: esempio virtuoso di fare calcio. Il Bologna ha le potenzialità per prendere quella strada?

"Prima del covid eravamo anche noi sulla strada giusta, ma ci vuole tempo. Ora siamo in difficoltà e quando lo si è bisogna sapersi adattare alla situazione per poi ripartire una volta finito tutto. Il 2020 è stato un anno terribile sotto tutti i punti di vista. Lo paragono sempre al mio paese... Prima dell'Embargo noi eravamo molto più di tutti gli altri paesi dell'Est, poi quanto tutto è finito, comprese le guerre, noi siamo rimasti 50 anni indietro rispetto a loro. Anche la pandemia sta rallentando tutto allo stesso modo. Per il Bologna è uguale, ma ha tutte le carte in regola per ripartire una volta finito tutto questo. Adesso dobbiamo capire il momento".

Come sta Palacio? Potrebbe partire dalla panchina?

"E chi gioca? Io? Palacio che stia bene o male deve giocare. Se ha 60 minuti, lo cambiamo. Chi sta meglio giocherà tutta la partita".

Togliendo Gomez, c'è un altro giocatore che toglierebbe a Gasperini?

"Io non ho mai detto che avrei voluto togliere Gomez...mi leggono nella mente?".

Qual è la squadra rivelazione del campionato? Il giocatore rivelazione? Chi vincerà il campionato?

"Ah ho pure la palla di vetro io? (ride, ndr). Come squadra penso il Milan, visto che secondo me altre squadre hanno rose migliori. Come calciatore rivelazione dico Soriano...C'è un altro centrocampista che ha fatto 6 gol? Chi vincerà lo scudetto non lo so, potrei dire chi mi piacerebbe lo vincesse, ma non ve lo dico".

Con il rientro di Schouten e Dijks potrete gestire meglio le forze? I due potrebbero giocare dall'inizio?

"Se ho due giocatori in più che possono essere disponibili è normale che ho delle risorse in più, è scontato. Se giocheranno entrambi da subito o meno devo vedere, ma sicuramente so di avere due cambi in più e due uomini in più a disposizione che se non saranno titolari sicuramente entreranno".

