live Bologna, Mihajlovic: "Il VAR? Ci vorrebbe più uniformità di decisione"

22.55 - L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, in diretta dalla sala stampa dello stadio Dall’Ara commenterà a breve la sfida del Bologna contro il Cagliari. Per i felsinei quella di stasera è la seconda vittoria stagionale. Qui su TUTTOmercatoWEB.com le dichiarazioni in diretta del tecnico rossoblù.

23.14 - Mihajlovic siede in sala stampa, inizia la conferenza.

Si è arrabbiato per il fallo non fischiato nell'azione che ha portato il gol di Simeone?

"Secondo me il VAR in queste situazioni non deve intervenire perchè è un fallo a metà campo, mentre deve intervenire sulle cose gravi, come i rigori. Il problema è che a volte interviene e a volte no anche su questi falli a centrocampo... a noi con la Lazio hanno annullato un gol".

Le sostituzioni stasera hanno portato solidità in difesa...

"Noi siamo in difficoltà, siamo senza sette giocatori. Oggi bisogna fare i complimenti ai ragazzi questo si".

Il risveglio muscolare a San Luca ha portato bene...

"Se ogni partita vinciamo ci andiamo ogni volta prima della partita, però dobbiamo fare più affido su noi stessi. Se poi il signore ci da una mano ancora meglio".

Il Bologna stasera ha saputo gestire il vantaggio, era queste che si aspettava?

"Noi anche le altre volte abbiamo fatto meglio degli avversari, poi pe qualche motivo non siamo riusciti a portae a casa nulla. Oggi con più comunicazione, più concentrazione e più rabbia siamo riusciti a fare meglio... Siamo stati più squadra e abbiamo tirato fuori la pesonalità".

Nel finale lei ha dato un messaggio chiaro: asseto più coperta... per portare a casa il risultato o perchè c'era una panchina corta?

"Io ho fatto i tre cambi che avevo... Avrei potuto mettere in campo i ragazzini, ma di titolari ne avevo tre: Denswil, Dominguez e Vignato che sono entrati bene e hanno fatto una buona gara. Devo fare i complimenti anche a quelli che sono riusciti a reggere 90'... Con sette assenza è difficile ma ora ci godiamo questa vittoria e poi penseremo al Napoli".

23.19 - Termina la conferenza stampa