live Bologna, Mihajlovic: "Questo lo spirito giusto. Orsolini? Ottimo ingresso"

22.50 - Scoppiettante rimonta del Bologna che, sotto 0-2 contro l'Atalanta, esce dal Dall'Ara con un importante pareggio per 2-2 grazie ai gol di Tomiyasu e Paz. Tra poco Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, sarà a disposizione della stampa per commentare la sfida. Qui su TUTTOmercatoWEB.com la diretta testuale della conferenza.

22.53 - Inizia la conferenza di Mihajlovic

Un giudizio sulla sfida?

"Siamo una squadra che non molla mai, abbiamo recuperato un sacco di punti andando in svantaggio, non è un caso. E' stata un'impresa viste le condizioni e i giocatori mancanti. Anche De SIlvestri ha dato forfait nel riscaldamento ma i ragazzi sono stati meravigliosi! Nel secondo tempo ci siamo messo uomo contro uomo e nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente pareggiando meritatamente.

Quanto le è mancato Orsolini visto quello che ha dato oggi alla squadra?

"Tutti quelli che sono entrati hanno fatto bene. Questo è lo spirto giusto. Uno può essere decisivo anche solo 5/10 minuti come è stato per Orsolini e per Paz: con questa mentalità può succedere di tutto".

La scelta di Baldursson? E il cambio di Dijks?

"Dijks è stato sostituito perchè non aveva più benzina, veniva da un infortunio e ho deciso di mettere Paz. Baldursson ha fatto quello che doveva fare, è uno dei nostri centrocampisti che ha maggiore fisicità e resistenza, simile ai giocatori dell'Atalanta. L'ho voluto mettere visto che Svanberg e Dominguez sono diffidati e volevo avere più scelta possibile alla ripresa".

La panchina più lunga è stata determinante...

"Con tutto il rispetto per i ragazzi della Primavera, avere uno o due cambi per reparto facilita le cose, poi chi entra deve fare quello che hanno fatto oggi".

Come valuta l'arbitraggio di oggi?

"Tutto bene...".

Un suo giudizio sul 2020?

"Sono rimasto vivo, quindi dal punto di vista personale non potevo chiedere di più. Dal punto di vista della squadra, abbiamo 15 punti anche se per quello che abbiamo fatto in campo meritavamo di più, poi viste tute le difficoltà abbiamo fatto bene".

22.57 - Termina la conferenza.