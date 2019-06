LIVE TMW - Bologna-Mihajlovic, vertice concluso: c'è l'intesa ma non l'annuncio

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Da Bologna, Dario Ronzulli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

19.35 - Vertice concluso - Si è concluso il vertice a Casteldebole tra la dirigenza del Bologna e il tecnico Sinisa Mihajlovic. C'è l'accordo tra le parti, con le rassicurazioni sul mercato che sono state giudicate sufficienti da parte dell'allenatore. Se da una parte la trattativa sulla parte economica ha trovato una sintesi positiva (accordo sulla base di 1,5 milioni a stagione), dall'altra restano ancora da limare le distanze sulla durata del contratto (si ragiona sulla base di un triennale). Resta da capire a questo punto la data dell'annuncio, attesa domani o nel fine settimana nel caso in cui lo stesso Mihajlovic dovesse prendersi qualche ora in più per il sì definitivo.

17.44 - Incontro in corso: si cerca l'accordo sulla durata - Giornata decisiva per il Bologna, che ha tutte le intenzioni di confermare Sinisa Mihajlovic sulla panchina della propria squadra. Trovato l’accordo economico (l’allenatore percepirà sul milione e mezzo di euro all’anno), rimane da definire la lunghezza del contratto: la società è orientata a un biennale con opzione sul terzo anno, a fronte di un triennale secco richiesto dallo stesso Mihajlovic. L'incontro con tutte la perti interessate è in corso, e permane comunque grande ottimismo sulla riuscita dell’operazione.

16.50 - Incerto il futuro di Bigon - Con l'imminente arrivo di Walter Sabatini nel ruolo di direttore tecnico, resta in forse il futuro di Riccardo Bigon. In questo momento, il direttore sportivo rossoblù è ancora sotto contratto col club, ma il suo nome viene anche accostato al Milan.

11.25 - Il ruolo di Walter Sabatini - Sabatini sarà la mente operativa di Saputo nel progetto di network internazionale: l'imprenditore canadese è già proprietario del Montreal Impact, ma è al lavoro anche per l'acquisizione di società calcistiche in giro per l'Europa, in primis il Kortrijk dove ha giocato Avenatti quest'anno.

11.00 - Per Mihajlovic contratto triennale - Per convincere Mihajlovic a restare, il presidente Saputo è pronto a far firmare al tecnico serbo un contratto di durata triennale con importante ritocco dell'ingaggio rispetto a quanto guadagnato negli ultimi mesi.

10.15 - Summit a Casteldebole - L'incontro tra i vertici del club e Mihajlovic, inizialmente previsto a Roma, si terrà invece a Casteldebole. Al summit sarà presente anche Walter Sabatini perché, nelle prossime ore, verrà ufficializzato anche il suo ingresso nel club.

10.10 - Giornata importante a Bologna. Joey Saputo vuole rilanciare le ambizioni della società e, per farlo, è pronto a operare due mosse importanti: la conferma di Sinisa Mihajlovic, vero e proprio condottiero dei felsinei dopo l'esonero di Filippo Inzaghi, e l'ingresso nell'organigramma di Walter Sabatini.