15.45 - La terza giornata di serie A vedrà il Bologna impegnato domani alle 15:00 nella sfida contro il Benevento di Filippo Inzaghi. I rossoblù incontreranno per la prima volta da avversario l'ex allenatore felsineo, ora alla guida della formazione giallorossa. A breve Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù, presenterà la gara nella sala stampa del centro tecnico di Casteldebole. Segui su TUTTOmercatoWEb.com la diretta testuale della conferenza.

16.00 - Sinisa Mihajlovic entra in sala stampa, inizia la conferenza.

Oggi abbiamo avuto notizia dell'infortunio di Poli, inoltre difficilmente arriverà un centravanti e un rinforzo in difesa... Sappiamo che le piacciono le sfide difficili, ma cosa ne pensa di come si prospetta questa stagione?

"Per me come allenatore non importa se il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma che contenuto ha il bicchiere. Mi riferisco a quanto detto ieri alla conferenza di presentazione di Hickey, per me il contenuto è buono".

Che cosa chiedete ai ragazzi domani?

"Chiedo sempre alla squadra di giocare con coraggio, per vincere. Se sono concentrati e vanno in campo con la convinzione di fare bene abbiamo dimostrato di poter fare bene con chiunque. Per me la vittoria contro il Parma non è stata una sorpresa, così come non lo è stata la sconfitta contro il Milan. Domani è una partita alla nostra portata, affrontiamo una squadra che ha stravinto il campionato di B ma la serie A è un'altra cosa. Con tutto il rispetto per il Benevento che è sicuramente una buona squadra che gioca per vincere, anche domani il risultato dipenderà tutto da noi".

Lei parla spesso di coraggio, che cosa intende? Hickey invece è un giocatore che considera pronto?

"Per me coraggio significa prendersi delle responsabilità, pensare per tutti i 90 minuti alla squadra, rischiare di più in certe zone di campo, per me questo è coraggio. Appena ho visto Hickey ho capito che era pronto, a partire dai video. Quando è arrivato qua e l'ho visto giocare ho rinforzato la mia idea. Poi ci vuole coraggio a farlo giocare ma penso che con i giovani sia sempre importante dargli fiducia".

Svanberg può giocare vicino a Schouten?

"Per me si, quasi quasi domani lo facciamo giocare..."

Orsolini, può servirgli la pausa azzurra?

"Gli abbiamo fatto anche un programma personalizzato in modo che non perda condizione nella settimana del ritiro azzurro. Domani giocherà Skov Olsen".

Domani incontrerà Inzaghi, l'allenatore che ha sostituito qui a Bologna...

"L'anno scorso è stato esonerato ma capita a tutti. Ora è migliorato come mentalità ed è importante capire dove si ha sbagliato in passato. Ha sicuramente cambiato il suo modo di vedere il calcio".

Con l'infortunio di Poli si aspetta qualcosa da qui alla fine del mercato?

"No, abbiamo una rosa completa condita da tantissimi giocatori nel giro delle nazionali... siamo a posto così".

Medel potrebbe sostituire Poli?

"Vediamo se giocherà... sicuramente è un giocatore che ha vinto due coppe America come difensore centrale ma che può dare tanto anche a centrocampo".

Saputo vi ha mandato un messaggio particolare per questa stagione?

"No, condividiamo la stessa mentalità delle altre stagioni".

A Skorupski viene chiesto spesso di giocare la palla...

"Si ma io gli chiedo di giocare così perchè solo giocando si può migliorare. Non possiamo sempre buttare avanti la palla, né giocarla per forza. E' lui in campo quindi è lui stesso che deve decidere in base alle situazioni. Se la squadra avversaria pressa molto è sicuramente più difficile uscire palla al piede".

Quest'anno su chi state puntando per battere le punizioni?

"Non si impara a tirare le punizioni, alla base ci deve essere un buon piede. Abbiamo tanti giocatori che possono migliorare, poi arrivare a tirare le punizioni come Mihajlovic o come altri che si sono distinti su quel fondamentale è difficile. Noi cerchiamo comunque di tirare fuori il massimo da tutti loro. Skov Olsen, Barrow, Sansone sono tutti giocatori che hanno nel sangue il calcio di punizione".

Tornerete a lavorare su Barrow come prima punta o sull'impiego di Santander?

"Santander si è sempre allenato bene e Barrow avrebbe tutte le capacità, ma al momento la prima punta è Palacio".

Lunedì finisce il calciomercato, lei è contento che finisca la sessione dei trasferimenti?

"Io sono contento della rosa che abbiamo, non che finisca il calciomercato".

Qual è la squadra che vuole vedere in campo?

"Con il Parma siamo stati molto aggressivi e abbiamo giocato a calcio, cosa rara da vedere oggi in Italia. Noi puntiamo molto sui giovani e vogliamo farli crescere, ovviamente possono fare il salto di qualità solo giocando, andando in campo per divertirsi...".

Oggi è il compleanno del Bologna, un augurio particolare?

"111 anni sono tanti, spero di arrivarci anche io... per come sono partito non ne sono sicuro ma mi sto riprendendo bene".

16.23 - Termina la conferenza stampa di Mihajlovic