LIVE TMW - Bologna, Orsolini: "Conosco i miei difetti, lavoro per migliorare"

Alla vigilia di Cagliari-Bologna a Casteldebole, prima della partenza dei felsinei per la Sardegna, conferenza stampa di Riccardo Orsolini.

12:00 inizia la conferenza stampa

Nelle ultime gare sei stato un po' caotico. È una critica che accetti?

"Non si può pretendere di giocare tutte le partite al massimo, il posto da titolare non è obbligatorio per nessuno soprattutto quando si gioca ogni 3 giorni. Ho apprezzato molto lo sforzo fatto dalla società per acquistarmi e cerco di ripagare la fiducia sul campo, a volte ho voluto strafare ma non per egoismo ma perché voglio dare il mio contributo".

Come va l'uso del piede destro?

"Devo essere più imprevedibile possibile per aiutare la squadra al massimo. Il fatto di giocare di più con il piede debole mi aiuterà anche per essere più pericoloso al tiro".

Domanda di TMW: Mihajlovic ti aveva chiesto di essere più cattivo sotto porta e hai risposto alla grande.

"Sì, l'anno scorso mi ha stimolato molto e sono riuscito a convincerlo di poter essere utile segnando: devo continuare sulla stessa lunghezza d'onda ritrovando la giusta tranquillità. So bene quali sono i miei difetti e i miei pregi. È normale sbagliare alla mia età, penso a migliorarmi ogni giorno".

Un obiettivo può essere arrivare in doppia cifra?

"Sicuramente è un di più perché i gol arrivano con le prestazioni. Quest'anno cercherò di ripetermi. Non è un'ossessione ma mi farebbe piacere".

Con Luca Pellegrini vi conoscete bene.

"Sì, ci conosciamo bene. È un ottimo terzino, sta dimostrando il suo valore. Sarà una bella sfida domani e speriamo di vincerla".

12:29 termina la conferenza stampa