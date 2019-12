LIVE TMW - Bologna, Skorupski: "Ibra? Lo accoglieremmo a braccia aperte"

Alla vigilia della gara contro il Milan, il Bologna sosterrà stamani la seduta di rifinitura nel centro sportivo "Niccolò Galli" a Casteldebole. Prima Lukasz Skorupski si presenterà in conferenza stampa per presentare i temi del match.

10:00 inizia la conferenza stampa

Come giudichi la tua stagione fin qui?

"Penso che posso dare molto di più. Lavoro tutti i giorni per fare meglio e sono sicuro di migliorare. Poi sono il mister e lo staff a dire meglio cosa posso dare".

Domani sfida a Donnarumma: che giudizio hai su di lui? E quali portieri ti stanno piacendo?

"Gigio è un grande portiere, ha fatto tante grandi partite. Tra gli altri sta facendo molto bene Olsen ma il livello della Serie A è molto alto".

Cosa pensi del rendimento di Denswil?

"Sta imparando la lingua: anch'io ho avuto problemi all'inizio ad ambientarmi. Gli diamo fiducia, ora sta anche giocando in un nuovo ruolo, a Napoli ha fatto bene e speriamo faccia sempre meglio".

A chi servirebbe di più Ibrahimovic?

"Se venisse qua saremmo tutti contenti. È un grande giocatore, sappiamo tutti la sua storia, se vuole venire lo aspettiamo a braccia aperte".

Domanda di TMW: è cambiato davvero tutto con la presenza di Mihajlovic?

"Da fuori sembra che sia cambiato tutto ma in realtà non è così. Abbiamo lavorato bene anche con lo staff. Se siamo andati male in campo è colpa nostra, dovevamo stare sempre sul pezzo ma purtroppo non ci siamo riusciti".

È cambiato molto il ruolo del portiere, che ha più responsabilità in fase di costruzione

"Il calcio va avanti, ora il portiere è l'ultimo difensore. Mi sto impegnando e sto migliorando a giocare con i piedi".

10:27 termina la conferenza stampa