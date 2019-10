LIVE TMW - Bologna, Soriano: "Dobbiamo migliorare sotto porta"

Vigilia di Bologna-Sampdoria (domani ore 12.30, diretta DAZN). A Casteldebole parleranno in conferenza stampa c'è Roberto Soriano.

10:17 inizia la conferenza stampa

Domani affronti una tua ex squadra. I tifosi cosa si devono aspettare domani?

"Sicuramente se segnerò sarò molto contento. Cercheremo di fare la nostra partita come sempre, senza pensare al tipo di avversario. È mancato il gol, ho sbagliato anch'io e devo migliorare. Nei prossimi giorni tutti torneremo utili. L'importante è tenere in mente l'obiettivo di gruppo, non del singolo".

Come vive la squadra il fatto di aver raccolto meno del meritato?

"Dobbiamo continuare con le prestazioni che abbiamo fatto fino adesso. E dare qualcosa in più, sicuramente: serve più creatività, dobbiamo mettere in campo tutto il nostro talento".

Come vivete la concorrenza interna?

"La viviamo bene, siamo tutti importanti. Anche chi ha giocato meno ha sempre fatto bene e questo è merito dello staff che dà fiducia a tutti. Poi ovviamente ci sono le scelte ma tutti le rispettiamo perché l'obiettivo della squadra è più importante".

10:39 termina la conferenza stampa