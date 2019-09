LIVE TMW - Bologna, Tanjga: "A Brescia con Bani e Palacio dal primo minuto"

Vigilia di Brescia-Bologna, terza giornata di Serie A. Tra poco a Casteldebole conferenza stampa dei membri dello staff tecnico rossoblu De Leo e Tanjga. Seguila in diretta su tuttomercatoweb.com!

13:30 inizia la conferenza stampa con Miroslav Tanjga che prende la parola.

Prima partita di campionato senza Mihajlovic in panchina: come la vivrete?

"Non ci sarà paura, ci siamo già abituati. Ovviamente la sua assenza non è pienamente positivo ma comunque non avrà influenza sulla nostra prestazione anche perché è sempre molto presente".

Il campionato è iniziato meglio delle vostre aspettative o in linea?

"Non è stata una sorpresa fare 4 punti, anzi avremmo dovuto farne sei. Dobbiamo dare sempre il massimo, indipendentemente dal valore della squadra che affrontiamo".

Giocheranno Bani e Palacio?

"Per ora la situazione è questa. Manca solo un allenamento e possono cambiare le cose, ma al momento è così".

Cosa vi aspettate dal Brescia domani?

"Hanno iniziato bene ma non dobbiamo avere paura di giocare contro di loro".

13:38 tocca ad Emilio De Leo

Come pensate di affrontare il Brescia dal punto di vista tattico?

"Non sarà un Brescia diverso rispetto alle prime due gare: hanno idee chiare e una struttura consolidata. Anche in A abbiamo visto una squadra organizzata, che sarà corta e che cerca di fare gioco. Poi la mentalità deve incontrarsi con le caratteristiche dei giocatori ma Corini sta procedendo bene secondo me. Loro lavorano bene con gli inserimenti dei centrocampisti e hanno attaccanti di valore anche in assenza di Balotelli".

Romulo può giocare trequartista.

"Non abbiamo molte informazioni sugli equilibri interni; dovesse giocare lui metterebbe più esperienza e malizia, ma non credo che il Brescia cambi modo di giocare".

Che partita si aspetta da Bani?

"Premesso che l'assenza di Danilo è importante anche se per un periodo limitato, Bani è una delle opzioni che abbiamo e sin da subito si è messo a disposizione. È intelligente nelle letture, non ha paura, si applica molto ed è molto affidabile".

Medel è rimasto qui per allenarsi: come l'ha visto?

"Abbiamo dovuto leggermente modificare il lavoro negli ultimi 15 giorni e ci siamo dedicati alla strategia per domani solo nelle ultime ore. Detto ciò, Medel è stato responsabile e professionale ma non avevamo dubbi. Ha bisogno di abituarsi ai nostri ritmi di lavoro e lo sta facendo benissimo. Ci sta mettendo tutto sé stesso e sta aiutando molto i giovani. Dà l'esempio in maniera concreta, anche con la comunicazione verbale".

L'arrivo di Medel ha cambiato l'impostazione tattica del centrocampo?

"No, non l'ha cambiato. Chiaramente interpreta meglio il ruolo di mediano di interdizione rispetto ad altri centrocampisti che abbiamo ma non abbiamo modificato l'assetto rispetto a prima. Noi abbiamo bisogno di una serie di equilibri nelle varie fasi. Ogni giocatore ha determinate funzioni da svolgere ed è importante che si creino alchimie tra i giocatori".

In che ruolo vedete Svanberg?

"Noi lo vediamo al momento come un centrocampista in grado di sostituire Soriano. Però il ragazzo è un giocatore completo, che calcia benissimo e che fisicamente si fa rispettare. Quando troverà una certa continuità il ruolo non sarà un limite, l'importante è che continui il suo percorso di crescita".

A che punto è l'adattamento di Skov Olsen al calcio italiano?

"Sicuramente ha fatto benissimo con l'Under 21 danese. Sta crescendo tanto anche se lo scontro con il calcio italiano necessita di tempo. Sta mostrando una gran voglia di imparare e migliorare. Dà il meglio di sé a destra ma ha giocato anche in altre posizioni e anche in allenamento lo stiamo provando in altri ruoli".

Destro come sta?

"Sta bene ed è a disposizione".

Mihajlovic vi ha lasciato un messaggio per la gara di domani

"Questa partita è importante perché dovremo mettere le nostre qualità in campo, come non abbiamo fatto in maniera corretta a Verona. Il mister ci ha chiesto un atteggiamento disperato, nel senso che ogni momento della partita deve essere considerato come se fosse l'ultimo affrontandolo con coraggio e con qualità".

13:55 termina la conferenza stampa a Casteldebole