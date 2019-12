LIVE TMW - Bologna, Tanjga: "Con il Milan possiamo vincere"

Alla vigilia della gara contro il Milan, il Bologna sosterrà stamani la seduta di rifinitura nel centro sportivo "Niccolò Galli" a Casteldebole. Prima Emilio De Leo e Miroslav Tanjga si presenteranno in conferenza stampa per presentare i temi del match.

10:00 inizia la conferenza stampa

Per De Leo: avete voglia di riscatto contro il Milan?

"Abbiamo voglia di dare continuità al risultato di Napoli. Sappiamo bene dell'importanza dell'occasione che possiamo avere. In settimana ci è mancata la giusta prestazione in Coppa Italia e abbiamo voglia di riscattare quello che non abbiamo fatto ad Udine e dare una gioia in casa ai nostri tifosi".

Per Tanjga: dopo Udine i tifosi sono stati molto critici. Come avete vissuto la sconfitta?

"Sicuramente quando si perde 4-0 non ti senti a tuo agio. I tifosi sicuramente non conoscono tutto quello che accade all'interno dello spogliatoio e la situazione della rosa. A prescindere dagli infortunati noi abbiamo provato a giocarcela guardando però le nostre priorità. D'altronde l'Udinese come squadra ci ha fatto capire che la loro rosa è più profonda rispetto alla nostra. Ora però ci dobbiamo concentrare sulla partita contro il Milan: se giochiamo come sappiamo abbiamo l'opportunità di vincere".

Per De Leo: l'esperimento tattico di Udine viene accantonato?

"Non credo che ci sia stato un esperimento particolare. Negativo è stata la prestazione nel corso dei 90 minuti ma avevamo l'esigenza di mettere a loro agio i giocatori in campo. Quando avremo a disposizione tutti i giocatori potremo avere delle alternative da sfruttare. A sinistra possiamo usare Denswil e Krejci in assenza di Dijks cercando la soluzione che ci dà più equilibrio".

Per Tanjga: giocherà Orsolini o Skov Olsen?

"Decideremo dopo l'allenamento di oggi. Penso che la forma del danese sia migliore".

Per Tanjga: che Milan si aspetta domani?

"Qualità del Milan è indiscutibile anche se con il Parma hanno vinto con un po' di fortuna. La nostra autostima è cresciuta dopo la partita con il Napoli e penso che noi entreremo in partita con tanta grinta e voglia di far bene. Il Milan non è una squadra che non possiamo battere, sarà una partita aperta".

Per De Leo: a sinistra c'è un ballottaggio Denswil-Mbaye?

"Mbaye può giocare a sinistra come a destra ed è una possibilità da poter sfruttare".

Per De Leo: avete studiato qualcosa per Hernandez?

"Non lo dirò certo ora (ride, ndr). Hanno qualità importanti sulle catene esterne, hanno imprevedibilità e tante soluzioni: dovremo stare attenti".

Per Tanjga: come sta Dzemaili? E dove giocherà domani?

"Blerim ha cominciato ad allenarsi ieri e spero che possa essere presente. In questo momento non saprei dire di più".

Per Tanjga: come avete visto il ritorno di Destro?

"Il suo rientro è ancora lungo, cerchiamo sempre di dargli la possibilità di riprendere al meglio il suo percorso. Il vero Destro ci aiuterebbe tanto in questo momento e per questo stiamo pianificando il suo rientro".

Per Tanjga: a chi servirebbe di più Ibrahimovic?

"Bisogna valutare sia il giocatore che l'aspetto mediatico. A me interessa il primo aspetto".

Per Tanjga: ci sarà Mihajlovic domani in panchina?

"Se non ci sono problemi dell'ultimo minuto sì, ci sarà".

10:27 termina la conferenza stampa