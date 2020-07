live Bonucci: "Abbiamo voluto sposare le nostre ambizioni con le idee di Sarri"

vedi letture

Parla anche Leonardo Bonucci al termine del match con la Sampdoria che regalato alla Juventus il nono scudetto consecutivo. Di seguito le parole del difensore bianconero.

Hai detto che è stato lo scudetto più difficile, hai pensato di perderlo?

“Le difficoltà le incontri quando imbocchi una nuova strada e non sai quali possono essere gli inconvenienti. Anche per nostri demeriti abbiamo trovato avversarie agguerrite che ci hanno dato filo da torcere. La Juventus con la scelta di Sarri ha voluto mettere in pratica una nuova filosofia di gioco e abbiamo voluto sposare le sue idee con le nostre ambizioni. Nove scudetti sono qualcosa di straordinario, unico, irripetibile. Abbiamo fatto la storia”.

Ci sono ancora stimoli per te e questa squadra che vince da nove stagioni?

“Sono fortunato perché faccio parte di un gruppo che ha dimostrato sul campo ogni giorno che è pronta a migliorarsi, anche quei campioni che hanno vinto tanto. Ora c’è da recuperare energie, questo campionato ci ha tolto tante forze fisiche e mentali. Ricarichiamo le batterie e poi ci giocheremo la gara con il Lione con l’obiettivo di andare a Lisbona”.

Quanto è importante aver chiuso il campionato in anticipo?

“Era fondamentale chiudere il discorso stasera per avere qualche giorno per riposare e poi fare allenamenti, cosa che non ci riesce a 40 giorni. E’ una partita aperta ma voglia assolutamente andare avanti in Champions, come dicevo prima”.

Oggi non avete subito gol, una risposta alle critiche?

“Stasera è stato importante arrivare all’obiettivo. Aver fatto una buona fase difensiva è una cosa in più. Sono stato criticato dopo il rigore con la Lazio ma per me le critiche sono state sempre motivazioni per migliorarmi. Ho ancora tanta voglia di migliorarmi con questa maglia”.

Cosa significa questo scudetto per te che sei stato quasi un capitano quest'anno?

“Il capitano è Giorgio che è fondamentale per noi in campo e fuori. Io ho provato a dare il massimo, non è stato facile vincere questo scudetto. C’è chi aveva creduto di toglierci questo tricolore e chi aveva pensato di fare un campionato a parte. Noi siamo stati squadra, dicendoci più volte che eravamo padroni del nostro destino. Dedico questo scudetto ai tifosi che non erano qui e a chi ci ha lasciato a causa del coronavirus”.