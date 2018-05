LIVE TMW - Bonucci: "Il valore aggiunto del Milan è il gruppo, non io"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Olimpico, Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19.11 - Conclusa la conferenza stampa di Bonucci.

19.11 - Hai fatto un discorso particolare alla squadra? "Ancora no, ma non credo ce ne sarà bisogno perché vedo la squadra molto carica".

19.10 - Quali sono i punti in comune tra Allegri e Gattuso? "Sono entrambi molto attenti nella gestione dello spogliatoio, fanno sentire importanti tutti".

19.09 - Qual è la differenza rispetto alla finale di due anni fa? "Due anni fa non giocai, ero squalificato. Noi vogliamo portare a casa il trofeo anche perché vincere ci consegnerebbe la qualificazione alla prossima Europa League".

19.08 - Vincere un trofeo potrebbe aprire un ciclo? "I cicli iniziano sempre con una vittoria e speriamo che il nostro ciclo inizi domani sera. Domani venderemo cara la pelle, meritiamo questo trofeo e spero di vivere una festa nella sua totalità. Esulterai in caso di gol? Prima devo trovare il gol, poi vediamo...".

19.05 - Quali sono le differenze tra l'ambiente Juventus e l'ambiente Milan? Quanto vale la Coppa Italia? "Alla Juventus ho imparato la mentalità, quella di non mollare mai. Il Milan me lo sto vivendo e mi sta trasmettendo cose importanti fin dal primo giorno. Da questo punto di vista, mister Gattuso è l'esempio massimo. Mi piace quello che sto scoprendo e me lo voglio vivere. La Coppa Italia non ha lo stesso valore della Champions o dell'Europa League, ma alzare un trofeo soprattutto dopo questa stagione sarebbe importantissimo". Interviene Gattuso: "Per noi è come una finale di Coppa del Mondo".

19.03 - Ti piacerebbe andare a segno domani? "Si, anche perché nelle passate stagioni ho realizzato più reti. Però la cosa più importante è vincere. Domani abbraccerò Buffon come tutti gli altri ex compagni, sia prima che dopo. Nei 90 minuti saremo avversari, ma nella vita con alcuni di loro ci sentiamo quasi tutti i giorni. Sono contento di giocare contro la Juventus perché ci giocheremo questo trofeo contro la squadra più forte d'Italia".

19.02 - Per quale motivo può vincere il Milan? "Il Milan può vincere se riuscirà a sfruttare le due-tre occasioni a disposizione. Domani servirà essere squadra perché la Juventus anche questa stagione, pur non giocando benissimo, ha vinto lo Scudetto e ha fatto la differenza con i suoi singoli".

18.59 - Ha inizio la conferenza stampa: "E' sempre bello giocare gare di questo livello, soprattutto delle finali. Il Milan merita di giocare queste grandi partite. Il valore aggiunto per noi sarà sempre la squadra, Bonucci può fare ben poco se il resto della squadra non si dimostra all'altezza della situazione. Sono fiducioso: domani giocheremo una grande partita. Alzare la coppa domani sera, dopo tutte le difficoltà incontrate durante l'anno, sarebbe un qualcosa di straordinario. Domani avremo di fronte una grande squadra, ma noi venderemo cara la pelle".

18.47 - Avrà inizio tra pochi minuti la conferenza stampa di Leonardo Bonucci, capitano del Milan che parlerà dalla pancia dell'Olimpico di Roma alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus.