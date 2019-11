LIVE TMW - Brescia a Fabio Grosso, incontro in corso: è arrivato Cellino

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Luca Chiarini. Dalla redazione, Michele Pavese e Simone Lorini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

22.41 - È arrivato Massimo Cellino - All'incontro in corso tra la dirigenza del Brescia e Fabio Grosso è arrivato anche il presidente delle Rondinelle, Massimo Cellino.

22.13 - Iniziato il summit -È cominciato da pochissimi minuti il colloquio tra Fabio Grosso e la dirigenza del Brescia, per definire i dettagli dell'accordo che porterà l'ex tecnico di Bari ed Hellas Verona a sedere sulla panchina delle Rondinelle.

18.50 - Alle 21.30 summit in sede Grosso-Cellino - - Appuntamento in sede per definire l'accordo. Questa sera, a partire dalle 21.30, Fabio Grosso e Massimo Cellino si incontreranno nella sede del Brescia. L'obiettivo è firmare già stasera il contratto che permetterà all'ex allenatore dell'Hellas Verona di sedere sulla panchina delle rondinelle e prendere il posto di Eugenio Corini, esonerato dopo la sconfitta di ieri.

17.28 - Grosso arrivato in città -Fabio Grosso è arrivato a Brescia per definire e firmare il contratto con il Brescia, che lo renderà il nuovo mister del Rondinelle: raccoglie l'eredità di Corini, esonerato per la sconfitta proprio contro l'ex squadra del terzino campione del mondo, l'Hellas Verona.

14.59 - Fumata bianca per Fabio Grosso - Fabio Grosso è il nuovo allenatore del Brescia. Dopo aver rescisso in mattinata con l'Hellas Verona, l'ex tecnico della Primavera della Juventus ha sottoscritto un contratto col club di patron Cellino. Per Grosso contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

12.40 - Fabio Grosso il favorito - Massimo Cellino sembra aver individuato il sostituto di Eugenio Corini dopo i tanti no incassati nelle ultime ore. Si tratta di Fabio Grosso, ex allenatore dell'Hellas Verona che proprio questa mattina ha risolto il contratto col club scaligero.

11.05 - Tante alternative - Massimo Cellino sta riflettendo, vuole valutare bene a chi affidare la panchina del Brescia dopo l’esonero di Corini. C’era già stato un incontro con Cesare Prandelli, nome che torna di moda dopo aver incassato i no di Nicola e Diego Lopez. Proposto all’ex allenatore del Genoa un contratto di un anno e mezzo con bonus subordinati alla salvezza. Un altro nome al vaglio di Cellino è quello di Roberto Donadoni, possibili contatti in giornata. E sullo sfondo c’è Fabio Grosso.

11.00 - Diego Lopez verso il no - Diego Lopez va verso il no alla proposta del Brescia, pur ringraziando il Presidente Cellino per la chiamata. L’allenatore uruguaiano ha deciso di rimanere al Penarol in un momento molto importante per la stagione della sua squadra. Niente ritorno in Italia nonostante l’apertura del Penarol alla possibilità di liberarlo, Diego Lopez ha scelto di continuare la sua esperienza in Uruguay. Non è il momento, almeno per adesso, di rientrare in Italia.

10.58 - Il comunicato del Brescia - La Società Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini. Il tecnico lascia la panchina delle Rondinelle dopo undici giornate di campionato. Lo ha annunciato il club lombardo sul proprio sito ufficiale.

La Società’ Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini. pic.twitter.com/mMtajwQoW9 — Brescia Calcio BSFC (@BresciaOfficial) November 3, 2019

10.55 - La sconfitta al Bentegodi contro l'Hellas Verona è costata cara a Eugenio Corini, esonerato dal Brescia. Il club lombardo è ora alla ricerca del successore dell'ex centrocampista. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutte le ultime sulla panchina delle rondinelle.