LIVE TMW - Brescia, Corini: "Allenerò Balotelli come tutti gli altri"

Premi F5 per ricaricare la pagina e seguire gli aggiornamenti in diretta!

12:15 - Il tecnico del Brescia Eugenio Corini interverrà dalla sala stampa del centro sportivo "Brescia Calcio" per analizzare il match contro il Milan.

12:40 - Qualche minuto di ritardo rispetto l'orario previsto, tra poco inizierà la conferenza del tecnico del Brescia.

12:44 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico biancazzurro.

Come vede i ragazzi per l'appuntamento con San Siro?

"Sicuramente molto concentrati, saranno arrabbiati sportivamente dopo Udine. Sappiamo il valore complessivo della squadra, ci saranno comunque tanti spettatori, ci sono tutti gli ingredienti per vedere una gran gara".

La vittoria contro il Cagliari va dimenticata?

"Le cose che fai bene ti devono responsabilizzare di più. La squadra ha avuto un impatto importante, abbiamo giocato a calcio. Sono prerogative che ci portiamo dallo scorso anno. Vincere fuori casa è sempre complicato".

Le è piaciuta la reazione della squadra dopo il gol annullato dal var?

"Lì c'è un lavoro mentale, non bisogna mai fermarsi e bisogna accettare le decisioni arbitrali perché sennò distogli l'attenzione dalla partita. Mi è piaciuta la reazione, dà valore al nostro lavoro. La VAR spesso interrompe il gioco, sono cambiate molte dinamiche".

Il Brescia ha la testa un po' più sgombra rispetto al Milan?

"Quando si ha la possibilità di cavalcare l'onda bisogna rimanerci sopra. Abbiamo vinto la prima, ma questo deve darci ulteriore fiducia. Vogliamo mantenere questo spirito per poter raggiungere l'obiettivo".

Teme l'effetto San Siro?

"Io ho avuto la fortuna di giocarci, quando sono arrivato ho sempre avuto una gran sensazione. I ragazzi devono portare avanti questo atteggiamento, tramite le prestazioni dobbiamo portare avanti il nostro spirito per poter raggiungere il nostro obiettivo".

Tutti aspettano Balotelli: questo periodo aiutano però a responsabilizzare il resto della squadra?

"L'anno scorso ho detto una cosa a tutti detto una cosa, quando avremo la fortuna che tutti i talenti saranno considerati importanti per la squadra abbiamo raggiunto un bell'obiettivo. Adesso veste la maglia del Brescia, lo considereremo alla pari degli altri. Sta recuperando, quando sarà a disposizione lo stimolerò come gli altri calciatori. Lo alleno come alleno gli altri".

Torregrossa è completamente recuperato?

"Ho già comunicato la formazione ai ragazzi, mi ha dato la disponibilità di iniziare dal primo minuto. Il suo impiego sarà una scelta tecnica".

Cambieranno le strategie di mercato dopo il successo con il Cagliari?

"Ho parlato con il presidente devono arrivare giocatori funzionali a lungo termine o in grado di alzare il tasso tecnico. Qualcosa arriverà, ma ora ci concentreremo per Milano".

Avete lavorato in maniera differente in questa settimana?

"Il lavoro è stato modulato in maniera diversa, di conseguenza la settimana è stata sviluppata in maniera diversa. La squadra si è riunita mercoledì, abbiamo avuto meno allenamenti a disposizione".

La vittoria a San Siro con il Chievo è il suo ricordo migliore?

"Giocammo bene, mi ricordo un 1-1 anche con il Palermo. Con il Milan non ho un buonissimo score".

Un debutto con otto esordienti.

"Eravamo consapevoli, l'impatto è stato buono. Il problema non è la prima giornata, ma sono le altre. Hanno fatto un buon lavoro, ora devono dimostrare il tutto allenandosi al massimo".

Che Milan si aspetta?

"Hanno grandi giocatori, Piatek è un ottimo elemento. Speriamo non si sblocchi contro di noi (ride, ndr). Ma sarà un Milan arrabbiato, giocano davanti ai loro tifosi. Sarà ancora più bello fare l'impresa".

Lei crede che qualcuno dei suoi può meritare la convocazione in nazionale, ad esempio Bisoli?

"Io tifo per tutti i miei giocatori, ma un giocatore come Bisoli per quello che ha dimostrato merita sicuramente la convocazione".

12:58 - Terminata la conferenza stampa di Corini.