LIVE TMW - Brescia, Corini: "C'è grande rammarico. Balotelli? Bravi i compagni"

17.10 - A margine del ko sul campo dell'Hellas Verona, il tecnico del Brescia Eugenio Corini è atteso nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

18.02 - Inizia la conferenza stampa

Un giudizio sulla partita?

"Le squadre si sono affrontate a viso aperto, è stata combattuta. Abbiamo fatto qualcosina in più nel primo tempo, hanno trovato poi gol su corner. Mi è piaciuta la squadra sul due a zero, non era facile restare in partita. Abbiamo spesso creato i presupposti per pareggiarla. C'è rammarico, purtroppo in questo momento non riusciamo a portare a casa risultati positivi".

In cosa l'ha sorpresa l'Hellas?

"Mi aspettavo uno tra Di Carmine e Stepinski. Ho scelto tre centrali veloci perché il Verona gioca sull'attacco alla profondità, per caratteristiche credo la scelta sia stata giusta. Il Verona fa bene le sue cose. Nel primo tempo non ricordo situazioni pericolose, sapevamo che loro sulle palle inattive hanno qualità, in una di queste hanno trovato il vantaggio".

Che ragazzo è Balotelli?

"Mario è un bravo ragazzo, oggi può aver percepito qualcosa, sono stati bravi i compagni a consigliarlo. L'ha letta bene anche l'arbitro sospendendo la partita, da lì in poi è stata più difficile, ma è stata una partita godibile. L'abbiamo riequilibrata bene".

18.06 - Finisce la conferenza stampa.