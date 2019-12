LIVE TMW - Brescia, Corini: "Corsa salvezza lunga, domani sfida importante"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Sarà una partita molto importante.

"Era giusto aspettare dopo quello che è successo, andiamo a giocarci questa gara adesso contro una squadra forte, abbiamo voglia di ritornare in campo. Siamo fiduciosi, vogliamo fare una gran prestazione".

Il Brescia è migliorato anche nella qualità. Che altro step si aspetta?

"Penso che il grado di maturità dimostrato sia stato importante, c'è stata solidità mentale. Come dico sempre ai miei ragazzi, ci dobbiamo poggiare su questo. Mi aspetto di consolidare tutto ciò per potergli dare sempre più valore".

Si toglie un blocco psicologico?

"Sinceramente abbiamo anche subito il fatto di avere avuto una gara in meno, la percezione che avevi era ancora più negativa. Oggi è un jolly da giocarsi".

Ora si guarda la classifica?

"È normale che è meglio cavalcare l'onda, ma dobbiamo essere equilibrati. Vogliamo giocarcela alla grande, speriamo di rimanere dentro il campionato, eravamo in un momento di grande difficoltà. La corsa salvezza è ancora molto lunga".

Il Sassuolo è squadra di qualità?

"Il lavoro di De Zerbi è riconoscibile, sono molto organizzati. Hanno giocatori importanti, quando giocano sui lati creano problemi. Quando mettiamo palla a terra noi abbiamo un gioco interessante, i primi 65' di Ferrara mi sono piaciuti, così come tutta la gara col Lecce".

TMW - Aver vinto la prima partita in casa vi ha dato ancor più fiducia?

"I punti sono molto importanti in casa, soprattutto per il clima che puoi creare. È importante farli in casa, ma in trasferta o meno bisogna farli. Se creiamo unità di intenti, se abbiamo quel sostegno di sabato, non sarà facile per le altre squadre".

Come valuta De Zerbi?

"C'è un'attitudine caratteriale sulla cultura che ti sei creato. Io penso che Roberto sia stato un fantasista di qualità, ma anche un grande studioso di calcio. Per quello che ho visto è un allenatore molto bravo e con grandi prospettivi".

Spalek?

"Sono contento, è entrato bene e aveva bisogno di una prestazione simile. È entrato in un momento delicato e ha avuto un ottimo impatto, è servito tanto anche a lui. Come dico spesso ognuno di noi deve coltivare le proprie qualità, sono felice per lui: ha avuto qualche problematica, ma si deve riprendere".

Con il Sassuolo sarà decisiva?

"Continuo a pensare che lottare per non retrocedere sia un esercizio di equilibrio straordinario. Dobbiamo avere la capacità di rimanere dentro al campionato per giocarcela fino in fondo. Non so se ci riusciremo, ma creeremo i presupposti per giocarcela".

Come si affronta una squadra come il Sassuolo?

"Dobbiamo fare una partita di grande aggressività e coraggio, capendo la fase tattica da sviluppare. L'idea è che quando abbiamo la possibilità dobbiamo essere aggressivi, se prendono campo diventano pericolosi".

Torregrossa e Balotelli sono mancati nella prima parte di stagione: sono state assenze pesanti?

"Metto dentro anche Ndoj, speriamo di recuperarlo. Sono giocatori di spessore, in quel momento sono mancati. Anche non giocare ti porta a non avere continuità fisica. Sono arrivati dopo due mesi e mezzo di inattività. Cresceranno ancora, sono molto importanti".

C'è qualcuno che arriva stanco?

"Tutti stanno molto bene, la seconda partita si può affrontare senza problemi. Nella terza farò qualche valutazione, ma la squadra sarà bene o male quella vista con il Lecce".

