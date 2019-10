LIVE TMW - Brescia, Corini: "Dessena? Spero sia solo una contusione"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

23.00 - A margine del pari interno contro la Fiorentina, il tecnico del Brescia Eugenio Corini è atteso nella sala stampa del Rigamonti per la conferenza post-partita.

23.36 - Inizia la conferenza stampa.

Un buon punto stasera. Come lo giudica?

"Un punto importante contro una squadra forte, in fiducia. Primo tempo di livello, secondo tempo gestito in maniera diversa, l'infortunio di Dessena ha cambiato le nostre caratteristiche. È mancata un pizzico di lucidità in alcune scelte".

Le prime sensazioni?

"La speranza è che sia una forte contusione, farà gli accertamenti. È la gamba già infortunata, non abbiamo un riscontro preciso".

Ha mandato un segnale a Balotelli?

"Aveva avuto un problema, ma è una scelta tecnica. Questo rafforzerà il nostro rapporto. Ci dobbiamo venire incontro, ha le qualità morali per farlo. Gli ho dato fiducia nelle prime partite. Oggi ho preferito una punta più fisica, che desse una mano al centrocampo. Mario e Donnarumma sono due finalizzatori, riproverò a farli giocare insieme, ma serve condivisione della fatica. Affrontiamo squadre forti, devo far sì che la squadra regga il ritmo. Mi piacerebbe passasse un messaggio positivo, i giocatori possono sbagliare dal punto di vista della qualità, ma la squadra si riconosce in forza e grinta, cose che il pubblico ha sempre apprezzato. L'errore tecnico va aiutato, è importante che i giocatori diano tutto. Concediamo qualche errore per far sì che la squadra migliori nel tempo. Penso che Balotelli sia un giocatore speciale, certe volte la direzione può andare in un modo o nell'altro. È responsabilità mia prendere decisioni, ci sono state lunghe chiacchierate con lui. C'è grande disponibilità da parte sua, io da solo posso fare poco. La volontà di andare oltre i limiti devono mettercela loro".

Stasera il quarto gol annullato al Brescia.

"Siamo rammaricati, ma lo accettiamo. Fare gol in A è difficile, abbiamo fatto tra l'altro dei gol molto belli. Purtroppo non sono stati assegnati, cercheremo di farne altri".

La posizione di Romulo?

"La Fiorentina costruisce con tre difensori più Badelj, sapevamo che se avessimo riconquistato palla in certe zone avremmo potuto fargli male. Su una di queste situazioni è nato il gol, che poi è stato annullato".

La prova delle difesa?

"Grandissima partita, è stato bravo anche Joronen. C'è stata l'attenzione che dobbiamo sempre mettere, penso sia positivo. Ho bisogno di sostenere la squadra, altrimenti diventa difficile reggere i novantacinque minuti. La Serie A è diversa dalla B, stasera ho avuto risposte positive. Quello che è successo a Dessena secondo me dal punto di vista emotivo e tattico ha inciso. Essere stati dentro la difficoltà per noi è positivo".

Cos'è successo nel pre-partita?

"Io so che la Fiorentina è arrivata in ritardo e che ha chiesto di spostare il fischio d'inizio. Ci hanno impiegato molto ad arrivare, mi sembra strano che Montella dica qualcosa di diverso. È un atto di cortesia nei loro confronti".

Riuscirà a recuperare qualcuno?

"Non lo so, difficilmente quelli che sono fuori. Vediamo per Dessena e Cistana, la speranza è che Dessena non abbia subito nulla di grave, ma è ancora presto per fare questo tipo di valutazioni".

23.47 - Finisce la conferenza.