LIVE TMW - Brescia, Corini: "Dominato nella ripresa, la squadra c'è"

Fonte: dal nostro inviato al Rigamonti, Brescia

23.15 - Tra poco Eugenio Corini interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per commentare la sconfitta contro l'Inter.

23.28 - È iniziata la conferenza stampa di mister Corini.

Qual è la sua analisi?

"Abbiamo avuto un buon approccio, poi dovevamo trovare le distanze con un nuovo sistema che avevamo fatto soltanto a gara in corso. Dopo il gol subito la squadra si è liberata, nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio completo. La squadra ha avuto una grande forza caratteriale, mi sento di dire che meritavamo un risultato diverso".

TMW - Come si esce da questo momento?

"Noi dobbiamo aver chiara qual è la nostra dimensione, la squadra anche quando non ha portato punti ha fatto buone prestazioni. Abbiamo fatto esordire tanti ragazzi, abbiamo fatto esordire un giovane come Mangraviti. Se non capiamo cosa dobbiamo affrontare diventa tutto difficile. Se si crea il presupposto del dentro o fuori tutto le riflessioni diventano sterili. Ringrazio il pubblico, ci ha spinto e ci ha aiutato. Ringrazio la curva per il coro, ma è per la mia squadra. Hanno dato davvero tutto. Non era semplice, abbiamo dimostrato grande coesione e grande forza".

Un campionato non semplice.

"In questo campionato dobbiamo avere grande equilibrio, dobbiamo stare dentro alle difficoltà. Questo ti rende più forte e coeso. Ultimamente ci è mancato un pizzico di fortuna. Vogliamo fare un calcio propositivo, ci siamo. Ora dobbiamo trovare soltanto trovare il risultato".

È preoccupato per i gol fatti che arrivano soltanto da episodi?

"Abbiamo creato superiorità, abbiamo creato densità. La squadra ha lavorato molto bene. I ragazzi hanno creato gioco e continueranno a farlo".

23.34 - È terminata la conferenza stampa di mister Corini.