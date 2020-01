LIVE TMW - Brescia, Corini: "Finché non saremo morti combatteremo"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Mario Rigamonti, Brescia

22.52 - Tra pochi minuti il tecnico del Brescia Eugenio Corini interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare la sconfitta contro il Milan.

23.18 - È iniziata la conferenza del tecnico rossonero.

C'è rammarico?

"Sì, la sconfitta è molto dura da digerire. Ne prendiamo atto, prenderemo ciò che di buono abbiamo fatto fino ad adesso. Dobbiamo continuare, anche attraverso queste prestazioni cercheremo il risultato".

Qual è la morale?

"Bisogna vedere i dati oggettivi, è facile cadere nelle frustrazioni. Dentro il dolore dobbiamo trovare la motivazione, il campionato non è finito. Il dato di fatto è questo, finché non saremo morti combatteremo".

Tonali?

"Sandro è l'orgoglio di ogni allenatore che lo allena. Ha margini di miglioramento ampissimi, spinge sempre il suo limite oltre. Dal punto di vista mentale ha un equilibrio straordinario, si parla di un giocatore di livello. Poi il presidente deciderà quale sarà il suo futuro".

TMW - Ottava sconfitta con un solo gol di scarto. Manca un pizzico di fortuna?

"È difficile trovare le parole giuste. Sapevamo che dovevamo vivere un campionato di sofferenza, la serie A ti bastona in maniera indelicata. Quel confine di un gol è labile, dobbiamo trovare l'energia per trasformare le prestazioni in vittorie".

23.23 - È terminata la conferenza stampa di Corini.