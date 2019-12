LIVE TMW - Brescia, Corini: "Ndoj out, Matri forse. Solo uniti possiamo farcela"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

11.40 - Alla vigilia della trasferta di Parma, il tecnico del Brescia Eugenio Corini incontra i giornalisti nella sala stampa dello stadio Rigamonti. L'inizio della conferenza è previsto per le 12.

12.02 - Inizia la conferenza stampa.

Prende la parola il mister: "A parte Dessena, Ndoj ha avuto un piccolo risentimento con il Sassuolo e gli esami hanno certificato un problema al flessore, quindi non sarà disponibile. Matri oggi si allenerà nonostante un problema influenzale, decideremo oggi se convocarlo. Abbiamo pensato ad un cambio di sistema, a centrocampo siamo un po' corti. Sulla difesa anche oggi voglio valutare se dare continuità a chi ha giocato col Sassuolo. L'idea è di ripartire dalla coppia di attaccanti che ha giocato l'ultima volta".

Quindi confermati Torregrossa e Balotelli?

"L'idea è quella, oggi li valuteremo anche fisicamente. Valuteremo il grado di condizione di tutti e decideremo".

Che impatto ha avuto la sconfitta con il Sassuolo?

"Avevo chiesto alla squadra prima della gara di non avere rimpianti sull'atteggiamento e l'attenzione su ogni particolare. Questo la squadra l'ha fatto, era presente e attenta. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, abbiamo finito bene il primo tempo e iniziato bene il secondo, creando le premesse per pareggiare. Il raddoppio era evitabile, lì c'è stato un po' di contraccolpo. Ma perdere è stata un'ingiustizia. Dobbiamo trasformare tutto in energia positiva. Chi ha lavorato l'ha fatto molto bene, ho visto la squadra reattiva. Il Parma è una squadra di valore, faccio i complimenti a D'Aversa. Sono in un ottimo stato di forma, dobbiamo trovare le energie per fare un'ottima gara".

Balotelli e Torregrossa possono essere l'arma in più?

"Non dimentico Donnarumma. Mario ha fatto il gol decisivo a Ferrara, Torregrossa ha segnato col Lecce. Le premesse le creiamo, l'efficacia arriverà, ma c'è comunque stata".

Il Parma ha una delle difese migliori.

"È una squadra solida, legge bene le partite. Riesce a contrattaccare con velocità e qualità. Sul campo aperto riesce ad essere pericolosa, gli ultimi cinque minuti con il Napoli hanno avuto due occasioni, poi hanno segnato il due a uno. Sappiamo di affrontare una squadra che ha esperienza, ha giocatori di livello. Loro hanno avuto una settimana per recuperare, noi quattro giorni, ma per me sono sufficienti".

Perché il Brescia non ha mai rimontato lo svantaggio?

"Nel mio percorso siamo sempre stati in gara, è mancato qualcosa nella finalizzazione ma la squadra è sempre stata viva. Dobbiamo essere più produttivi".

Il Brescia se prende gol non riesce a rimontare.

"Ci dobbiamo lavorare, abbiamo sempre creato i presupposti per segnare, anche con Juventus, Inter e Sassuolo. Dobbiamo capire come possiamo alimentare l'efficacia offensiva, alzare il livello di qualità. Ne discuterò con il presidente".

Le imprese si costruiscono in casa.

"È fondamentale, da soli non ce la possiamo fare. Più rimarremo uniti e più avremo la forza di affrontare le difficoltà. La squadra dimostra di meritare questo sostegno, l'atteggiamento non è mai mancato. Domani saremo 2.500 a Parma, questo dimostra l'affetto dei nostri tifosi".

Non è un derby, ma c'è tanto calore.

"I tifosi sono venuti anche a Cagliari. L'emozione di avere visto il muro biancoblù a Milano è stata grande. Devo far vedere che la squadra è responsabile. Più restiamo insieme e più siamo forti. Sentiamo questa responsabilità e faremo di tutto per rendere orgogliosi i tifosi".

Quanti punti dovete conquistare per rientrare nel giro per il girone di ritorno?

"Dobbiamo recuperare, ogni partita è una possibilità di fare punti. Per me sono state fondamentali le due vittorie che abbiamo fatto, perché ci hanno permesso di rientrare nella lotta e di essere in vantaggio in un eventuale scontro diretto. Dobbiamo fare punti e se non ci riusciremo dovremo avere la forza di farli la partita dopo. Dobbiamo essere sempre dentro le difficoltà, cercare di fare punti. Crederci vuol dire che quello che sembra impossibile diventa possibile".

12.15 - Finisce la conferenza stampa.