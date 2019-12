LIVE TMW - Brescia, Corini: "Prestazione non premiata, siamo stati sfortunati"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: Dall'inviato al Rigamonti, Brescia

22.45 - Tra pochi minuti Eugenio Corini, allenatore del Brescia, interverrà in conferenza stampa per analizzare la sconfitta subita con il Sassuolo.

23.27 - È iniziata la conferenza del tecnico del Brescia.

Voleva cambiare qualcosa?

"Sapevamo di affrontare una squadra in salute che arrivava da buoni risultai, abbiamo trovato il gol del pareggio che ci è stato annullato per pochissimo. La squadra non si è scomposta sul 2-0, ma la palla questa sera non sarebbe mai entrata, c'era questa percezione. Meritavamo un risultato diverso, la prestazione non è stata premiata".

I cambi?

"Il palleggio del Sassuolo è molto importante. Eravamo alla seconda partita, dovevo pensare anche a Parma. Ho preferito mantenere l'assetto base e ho messo un palleggiatore in più come Ndoj. La soluzione del tridente è complicata, avrei potuto sguarnire troppo il centrocampo. Ho preferito non farlo per scelta strategica".

Come valuta i due gol presi?

"Sul primo gol siamo andati con Chancellor a liberare e la palla è rimasta lì, con qualità loro hanno giocato subito in velocità. Il secondo era un contrattacco nostro che è diventato lento, un giocatore come Caputo può trovare questo tipo di gol. Credo sia stato fortunato perché mi hanno detto che c'è stata una deviazione".

TMW - Oggi avete fatto una buona prestazione. Siete sulla strada giusta?

"La squadra c'era, sapevo di pagare qualcosa dal punto di vista psico-fisico. In serie A quando costruisci devi fare gol, altrimenti subisci. Pensandoci non vedo situazioni pericolose per il Sassuolo. È mancato quel pizzico di fortuna nonostante ci siano stati i presupposti".

Non avete sfruttato l'occasione?

"L'ho detto anche in conferenza pre gara, lottare per non retrocedere è un esercizio di equilibrio. Secondo me i presupposti li abbiamo creati, dobbiamo rigenerarci subito per cercare una prestazione di livello a Parma".

23.33 - È terminata la conferenza stampa di Eugenio Corini.