LIVE TMW - Brescia, Corini: "Questa squadra va sostenuta, insieme siamo forti"

Contro l'Udinese è arrivata una vittoria importante.

"È stata fatta una partita particolare, le cose che abbiamo fatto sono le cose in cui ci riconosciamo, un valore assoluto".

Bisogna cavalcare l'onda?

"Arriviamo molto bene, si gioca di sera e abbiamo capito la differenza. Anche se sono solo tre giorni si recuperano energie e motivazioni. Abbiamo tanta gente che ci accompagnerà per fare l'impresa".

Balotelli è pronto?

"Dopo quattro anni che manca il suo ritorno è un evento, ma tutte le partite sono importanti. Giochiamo contro un avversario straordinario cercheremo di fare il massimo. Lui intanto sarà a disposizione".

Come cambierà il Brescia con Balotelli?

"Voglio portarlo a saper fare bene le cose che sa fare. Io non chiederò mai ad un mio giocatore cose che non mi può dare, alcune situazioni può farle meglio. Se farà questo sarà efficace per noi, anche grazie al suo talento".

Come affronterà queste due gare?

"L'autostima che ti arriva dopo una vittoria ti fa credere nelle tue caratteristiche, è un aspetto molto importante. Cercheremo di fare le nostre cose".

Serve un po' di sana incoscienza?

"Penso che siamo stati molto incoscienti in questi anni, abbiamo messo in campo una voglia di giocare a calcio e abbiamo dimostrato di essere una squadra che ci prova sempre. Il secondo gol arriva da un'azione di attacco con cinque elementi. Ci ha contraddistinto in questo lungo percorso, con l'umiltà cercheremo di mettere in campo i nostri valori".

La Juventus ha delle fragilità?

"Anche nelle partite sporche hanno la qualità per venirne a capo, anche contro il Verona hanno fatto una prestazione di livello. Riescono a trovare sempre la situazione giusta, dobbiamo andare oltre la prestazione e cercare quei particolari e quel pizzico di fortuna che serve in questi casi".

In realtà c'è qualcosa da perdere.

"In un campionato di 38 gare devi sempre preparare la partita per trovare risultati. Puoi trovare grandi club in un momento di stanchezza, buone prove ti aiutano a fare bene anche contro le dirette concorrenti. Sarà difficile e complicato, ma cercheremo di fare il possibile per portare risultati positivi".

Ha rimpianto per la sua esperienza alla Juve?

"Sono arrivato alla Juventus molto giovane. Ho fatto quasi 50 partite in due anni, in quel momento preciso volevo giocare. Fu sicuramente una grandissima esperienza, giocare a 20 anni in un grande club non è semplice".

Ha trovato un Balotelli propenso al sacrificio?

"È sulla strada giusta, lo stimolo sempre perché secondo me può fare qualcosa in più. Se spinge ora si ritroverà tutte le qualità in campo. Dunque è sulla strada giusta, penso che questa voglia di fare vada alimentata sempre. Fare fatica è molto nobile, poi te la ritrovi in termini di fisicità e condizione. Lui spinge in questa direzione e può fare molto di più".

Quanto è affaticata la squadra?

"Ieri abbiamo fatto un lavoro di scarico per chi ha giocato, oggi ci sarà un unico allenamento. Farli giocare di sera è diverso, non mi preoccupa il recupero. Sono tutti a disposizione tranne Magnani, Torregrossa e Ndoj".

A che percentuale di condizione è Balotelli?

"Su Balotelli non ho grandissimi punti di riferimento, mi attesto sui livelli visti in amichevole. I giocatori prendono la condizione giocando, sappiamo qual è il percorso da fare. So che lui può dare tante cose e può perderne altre, penso che ci sarà più un guadagno. L'affetto dei nostri tifosi va ricambiato con le prestazioni, ma lo dico a tutti i giocatori".

Che effetto fa sfidare Ronaldo?

"Tempo fa dissi che deve essere preso come esempio da tutti i giovani, ha una professionalità straordinaria. Un esempio per tutti, per la voglia di calcio che ha sempre. È un motivo di orgoglio".

Il pubblico può essere una forza in più?

"Io penso che la lettura di tutto sia stata la reazione del pubblico nei 40' contro il Bologna. Questa squadra va sostenuta e ci hanno aiutato tutti, ho sempre pensato che insieme siamo più forti. Non saremo mai soli e ringrazieremo con le prestazioni tutta la tifoseria".

12:55 - È terminata la conferenza stampa di Eugenio Corini.