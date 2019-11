LIVE TMW - Brescia, Grosso: "Zaniolo ha qualità enormi. Arresi nella ripresa"

Premi F5 per aggiornare la diretta!

16.54 - All'Olimpico finisce 3-0 per la Roma e per il Brescia è la quinta sconfitta consecutiva. Il cambio in panchina non sembra aver sortito gli effetti sperati da Cellino e nella gara di oggi le Rondinelle hanno dovuto rinunciare anche a Balotelli, non convocato da Fabio Grosso. Di seguito il live testuale delle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa.

17.46 - Inizia la conferenza stampa

Su Zaniolo

"E' un ragazzo con delle qualità enormi e protagonista a livelli alti. Oggi siamo stati in grado di contenere la Roma nel primo tempo, nella ripresa non abbiamo reagito bene a una disattenzione":

Sulla partita

"Sicuramente per tenere testa alla Roma c'è bisogno di dare più del 100% e gli avversari devono essere sotto ritmo. Abbiamo preso gol su nostre ingenuità. La nostra bravura deve essere allungare il tempo di gioco fatto bene. Nella ripresa ci siamo arresi, ma avremmo potuto opporre più resistenza".

Si sente saldo alla panchina del Brescia?

"Non mi pongo questa domanda. Quando accetto una sfida do il massimo per l'obiettivo e sono soddisfatto del primo tempo. Sono rammaricato per quanto fatto nella ripresa. Dobbiamo percorrere quella strada".

17.52 - Termina la conferenza stampa