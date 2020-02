LIVE TMW - Brescia, Lopez: "Sappiamo che sono due punti persi"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Mario Rigamonti, Brescia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

17.15 - Tra pochi minuti il tecnico del Brescia Diego Lopez interverrà in sala stampa per analizzare il match con l'Udinese.

17.43 - È iniziata la conferenza stampa.

Serve più attenzione?

"L'Udinese ha fatto meglio nel primo tempo. Sapevamo di trovare una squadra con tanta fisicità, nel secondo tempo siamo riusciti a fare gol e abbiamo avuto la palla per chiudere la partita. Lì devi essere concentrato. È un peccato soprattutto per il morale, alla fine abbiamo fatto tutto per vincerla".

C'è stata sofferenza.

"Quando trovi una squadra così forte non è semplice. Loro sono arrivati in porta, potevano far gol. Poi va capito il momento della squadra".

Quanto manca ancora per vedere la sua mano?

"Noi cercheremo di dare il massimo, il tempo che serve non lo so. Credo che con la disponibilità dei ragazzi e con i risultati si può fare. Non è semplice in pochi giorni, avremo una settimana completa per lavorare. L'importante è pensare giorno dopo giorno".

TMW - È più un punto conquistato o due persi?

"Sappiamo che sono due punti persi, per come è andata la partita. Le partite si vincono e si perdono se non fai gol".

17.47 - È terminata la conferenza stampa.