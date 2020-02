vedi letture

live Brescia, Lopez: "Senza punti tutto sembra essere nero. Buon primo tempo"

22.45 - Tra pochi minuti Diego Lopez, tecnico del Brescia, interverrà all'interno della sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare il match contro il Napoli.

23.19 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico del Brescia.

È deluso?

"Il Napoli è venuto fuori nel secondo tempo. Sono stati dieci minuti in cui non siamo stati al meglio. Abbiamo avuto il coraggio di andare a prenderli alti. Mancando i punti tutto sembra nero, ma bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione".

TMW - Come valuta questo nuovo modulo?

"Lo avevamo fatto contro la Juve, mi era piaciuto. C'è stata la necessità di lavorare sulle fasce quando non avevamo la palla. Il modulo diverso cambiava poco ai nostri centrocampisti. Abbiamo fatto una buona partita e un ottimo primo tempo. Il match è cambiato dopo il rigore".

Balotelli?

"Oggi tutti hanno fatto la loro gara. Tutti dobbiamo fare di più, non solo Mario. Dobbiamo farlo per il bene per il Brescia".

Ha visto un po' di rassegnazione?

"No, non sono d'accordo. La squadra è andata a pressare alta, una squadra rassegnata non fa questo. L'importante è farlo con altre squadre meno blasonate. Lì dobbiamo fare punti".

23.23 - È terminata la conferenza stampa del tecnico biancoblù.