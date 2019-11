LIVE TMW - Brescia, Torregrossa: "Manca la reazione. Balo? È come tutti"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

14.45 - Ernesto Torregrossa, attaccante del Brescia, interverrà in conferenza stampa all'interno del Rigamonti per analizzare il momento della compagine biancoblù.

È il suo primo derby con l'Atalanta.

"Sono quattro anni che sono qui, quest'anno siamo riusciti a conquistarcelo, speriamo di mettercela tutta per un buon risultato".

È stato un Brescia diverso nelle ultime due giornate.

"Penso che qualche anno di sofferenza l'ho vissuto. Sappiamo cosa vuol dire soffrire. Con il Torino ci sono stati due episodi che hanno condizionato, il primo possiamo dire che era anche dubbio. È finita con questo 4-0 che non ci ha dato fiducia, a Roma abbiamo fatto un ottimo primo tempo poi nel secondo abbiamo subito il gol. Ci siamo abbattuti, ma non deve succedere".

Non c'è stata reazione.

"Veniamo dalle partite in cui abbiamo creato tanto, ma non abbiamo ottenuto il risultato. Dopo un paio di match in cui succede questo, mentalmente ti abbatti. Stiamo lavorando per non farlo accadere. Il mister ci sta mettendo nelle condizioni per lavorare diversamente, stiamo provando tutti i giorni a migliorare".

Quanta determinazione ha?

"Adesso sono passati questi tre mesi, sto dando il massimo per trovare la condizione fisica migliore e riuscire a dare una mano ai compagni".

TMW - Che partita ti aspetti contro l'Atalanta?

"È una partita molto sentita, mi aspetto un ambiente caldo e carico come lo siamo noi. Sarà una bella partita. Noi ci stiamo preparando nel migliore dei modi aumentando i ritmi per affrontare una squadra forte come l'Atalanta. Cercheremo di portare a casa il risultato".

Può essere la partita della svolta?

"Penso che il risultato vada ottenuto tramite il gioco, non stiamo cercando un episodio fortunato. Stiamo lavorando per ottenere un risultato, per giocare meglio. Una vittoria può cambiare sicuramente in positivo, ci darà più fiducia, ma deve essere ottenuta tramite un'idea di gioco".

Come ha visto Balotelli?

"Per me è un bravo ragazzo, io non lo vedo cambiato. Lui è un mio compagno come tutti gli altri, noi lo viviamo come uno di noi, uno qualsiasi nel senso positivo. Cerchiamo di dargli una mano, speriamo che ci possa aiutare per ottenere un risultato nella prossima partita".

È necessario rivedere l'atteggiamento o il modulo?

"Non è una questione di modulo, né di tatticismi. Secondo me la cosa fondamentale è la compattezza, cercare di fare un gioco dove tutti sanno cosa devono fare. Ci è mancata la reazione, a volte anche lo scorso anno siamo andati sotto. La differenza l'ha fatta la reazione agli episodi. Non è che ora non siamo uniti, ma dobbiamo rafforzarci ancora di più e andare tutti nella giusta direzione".

È penalizzato da alcune decisioni?

"Ho un buon rapporto con gli arbitri. Interpretano a modo loro, io magari cercherò di stare più su. Ci può stare, un arbitro può sbagliare o far bene".

Vuole fare come Possanzini nell'ultima vittoria nel derby?

"Speriamo sia di buon auspicio, chiunque dovesse far gol sarei contentissimo. In questo momento sarebbe bellissimo ottenere un risultato, ma non è l'ultima partita del campionato. Dobbiamo avere la testa, ci sono ancora tante partite dove dobbiamo la possibilità di fare più punti possibili".

TMW - Si aspettava un inizio differente?

"Penso che con una squadra molto giovane non sai mai cosa ti aspetta. Stiamo vivendo la A adesso, siamo in crescita e vogliamo analizzare tutto. In serie B un errore può essere perdonato, in A no. Dobbiamo andare avanti diminuendo gli errori, se ne fai di meno ottieni qualcosa in più. L'andamento altalenante è stato più nei risultati, ce la siamo giocata con tutti, come ad esempio Juve e Inter. Anche a Roma, perdere 3-0 non ti dà coraggio. Ma stiamo lavorando per ridurre gli errori e ottenere più risultati".

A che punto è la conoscenza con mister Grosso?

"Stiamo iniziando a capire cosa vuole, partita dopo partita si vedranno i risultati. Abituare tutti non è semplice, noi siamo a completa disposizione e speriamo di poter dimostrare le nostre qualità".

Potrebbe giocare trequartista?

"Mi metto a completa disposizione del mister. Se c'è necessità non è un problema, se il mister vede qualcosa di nuovo anche per me mi metto a completa disposizione. Con Caracciolo l'ho fatto, mi sono trovato bene. Il mister non guarda molto ai moduli, ma all'atteggiamento e all'interpretazione".

Ha voglia di salutare Corini?

"Ho già salutato personalmente il mister, c'è da dividere la parte sentimentale da quella professionale. È stata fatta una scelta per il bene della squadra, a livello sentimentale abbiamo fatto un gran campionato. Dobbiamo rispettare il mister, siamo tutti a disposizione e andremo avanti così".

