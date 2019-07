LIVE TMW - Buffon-day: visite terminate, entusiasmo alle stelle

Fonte: Con la collaborazione del nostro inviato, Giovanni Albanese

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Amici di TMW, buongiorno! E' il momento del ritorno per Gianluigi Buffon alla Juventus: il portiere sosterrà questa mattina le visite mediche con la formazione bianconera, per poi legarsi di nuovo alla società campione d'Italia in carica. L'ex estremo difensore del Paris Saint-Germain, reduce dalla stagione in Francia, è atteso al J Medical intorno alle 8.30.

12.17 - Entusiasmo che non scema al J Medical, a dispetto del caldo afoso: all'uscita di Gigi Buffon vero boato da parte dei tifosi, ebbri di gioia per aver ritrovato uno dei simboli di questo periodo storico eccezionale per la Vecchia Signora. Autografi, abbracci, selfie, tutto come da menù quando un grande campione sbarca in città e Buffon non fa certo eccezione. Di seguito il video del nostro inviato:

#Juve, grande entusiamo per il ritorno di #Buffon: finite le visite mediche per il portiere che torna in bianconero #TMW #calciomercato pic.twitter.com/XDgjQEfhZl — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) 4 luglio 2019

11.35 - Al J Medical, intanto, sono arrivati anche Perin e Douglas Costa.

10.30 - Emergono dettagli sull'arrivo di Buffon al J Medical. Erano circa 150 i tifosi presenti all'esterno della struttura - questa mattina alle 8.45 - per dare il bentornato al portiere, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha sorvolato sulle domande legate al numero di maglia che avrà in questa seconda avventura alla Juventus. Per l'estremo difensore ex Paris Saint-Germain sarà una lunga giornata: sono in corso le visite mediche, nel pomeriggio firmerà il contratto annuale con la Vecchia Signora, poi arriverà l'annuncio del club bianconero.

9.00 - Partono dei cori all'esterno del J Medical. Buffon, accolto dai sostenitori bianconeri, intonano: "Gigi uno di noi". L'esperto estremo difensore si presta ai selfie di rito con i tifosi presenti.

8.55 - Arrivato Buffon al J Medical, tanti tifosi ad attenderlo. In basso le immagini del calore nei riguardi del portiere.