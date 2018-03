LIVE TMW - Buffon: "I momenti migliori? L'inizio carriera e adesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Buffon, portiere della Juventus, è intervenuto in diretta sull'account Facebook della Juventus. Ecco le sue risposte alle domande dei tifosi sul tema Champions League.

Sui primi ricordi della Champions: "Ricordo che era una competizione del tutto nuova, perché era il primo anno che anche le seconde qualificate avevano accesso alla Champions tramite uno spareggio. Ero a Parma e ci toccò una squadra molto importante di una nazione storica con grande tradizione calcistica, il Widzew Lodz. C'era molta tensione perché per noi era un'esperienza nuova e avere la possibilità di giocare la Champions era un qualcosa che ci metteva tanta tensione".

Su tre grandi bomber del passato, Inzaghi, Del Piero e Trezeguet: "Inzaghi e Trezeguet, a differenza di Del Piero, erano dei veri e propri killer dell'area di rigore, sono stati dei veri bomber. Del Piero aveva qualcosa in più, è riuscito a incantare le più grandi platee. Anche solo allenarmi con giocatori come lui mi ha aiutato a capire come ragiona un campione".

Sul rapporto con Casillas: "Rapporto speciale, siamo stati insieme a Cech i portieri che hanno segnato un'epoca lunga del calcio mondiale. Se siamo ancora sulla cresta dell'onda e importanti per le nostre squadre è perché tutti gli elogi ricevuti sono meritati".

Il momento preferito della carriera?

"Sicuramente l'inizio e quello attuale. All'inizio assapori sensazioni nuove e ti senti gratificato per i sacrifici fatti da ragazzo. La fine è bellissima perché ti guardi indietro e pensi alla strada che hai fatto e questo ti dà soddisfazione".

Il trequartista più forte?

"Dico Zidane perché non ho mai giocato insieme"

La partita preferita della tua carriera?

"Germania-Italia del Mondiale 2006 senza dubbio. Poi Juve-Real Madrid sia del 2003 che del 2015, ci hanno dato emozioni incredibili. E poi l'esordio col Parma contro il Milan".

Cristiano Ronaldo è il miglior attaccante che hai affrontato?

"Di lui ho una stima infinita. Ha saputo migliorarsi come atleta e come mentalità. Lo ammiro tanto perché è pragmatico e lucido in quello che fa e dice. In questi ultimi anni ha mostrato di essere intelligente: ha cambiato modo di giocare e spende meno energie, ma fa tutto con convinzione e sotto porta è un killer. Come lui solo Trezeguet, con quel cinismo e quella lucidità. Ho avuto modo di giocare anche contro Ronaldo il Fenomeno e Ibra, altri giocatori fortissimi".

La tua parata preferita in Champions?

"Quella su Inzaghi in finale contro il Milan, quella a Lione l'anno scorso e a Newcastle".

Il tuo idolo da ragazzino?

"Il mio preferito, quello che ha scatenato la mia passione per la porta, è N'Kono. Quel Camerun mi ha emozionato e lo fa ancora. Zenga, Tacconi, Pagliuca, Marchegiani, Antonioli, Rossi, Toldo e la scuola italiana sono stati straordinari. Poi mi piacevano Seaman, Schmeichel e Kahn, avevano una personalità fuori dal comune".

14:21 - Termina la diretta live di Buffon.