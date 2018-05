LIVE TMW - Buffon: "In Nazionale tra 15 giorni? Ci penserò..."

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico, Raimondo De Magistris

18.02 - Conclusa la conferenza stampa di Gianluigi Buffon.

18.00 - Tra 15 giorni ti vedremo in Nazionale? "In questo momento non è un pensiero ricorrente, alla vigilia di una finale di Coppa Italia penso ad altro. Sicuramente ricordo non con piacere le polemiche per il disturbo che ho trasmesso alla Nazionale a marzo. Io ho sempre vissuto con orgoglio e dignità, ci penserò...".

17.59 - Che sfida sarà domani contro Donnarumma? "E' e sarà meritatamente il portiere di riferimento italiano. Però alle spalle ci sono altri portieri importanti come Meret, Audero e non solo. Inoltre, la crescita di Perin, Sirigu e Viviano certifica che la nostra scuola di portieri è ancora molto affidabile".

17.58 - Siete stanchi? "La stanchezza non esiste in queste partite, sarebbe solo un alibi per cercare di gestire un post-brutto risultato".

17.57 - Che gara sarà per te? "Una gara particolare, non la gioco da protagonista forse dal '99. Adesso nelle grandi squadre i secondi portieri giocano 15-20 partite. Le giocano sempre perché non sono dei secondi, ma grandi portieri".

17.56 - Che partita sarà col Milan? "Col Milan non si parte mai favoriti, l'ho capito fin da Manchester. In queste sfide regna sempre un grande equilibrio e anche domani immagino sarà così".

17.54 - Qual è stata la vostra forza? "Sempre la stessa: quando diamo la sensazione di essere spacciati riusciamo a rimettere in piedi la stagione. La nostra è una squadra che ha sette vite. Futuro? Tra qualche giorno incontrerò di nuovo il Presidente".

17.52 - Hai mai temuto di chiudere la stagione con zero titoli? "Certo, perché nessuno regala niente. La sceneggiatura alle spalle di questa annata lasciava presagire sorprese negative per noi, le antenne sono sempre state dritte".

17.51 - Ha inizio la conferenza stampa di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Milan: "E' stata un'annata emotivamente complicata, fin da novembre. Quando abbiamo avuto qualche problema di classifica mi guardavo allo specchio e dicevo: o sei la persona migliore o la più infima del mondo. Non l'ho ancora capito...".