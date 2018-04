LIVE TMW - Buffon, ultima in Champions? "Sognavo di chiudere al Bernabeu"

Fonte: Dal nostro inviato al Santiago Bernabeu, Madrid

Ultima in Champions League per Gianluigi Buffon? Al netto dell'impresa che la Juventus non smette certo di sognare in vista del ritorno del Santiago Bernabeu di domani e al netto del ritiro del portiere, Madrid rischia di essere l'ultima città da Champions di Buffon. Che si presenta in conferenza stampa al fianco di Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Real. "La mentalità con cui affronteremo la partita sarà la solita. Una partita sensata, dove ci sia dentro tenacia, dove ci sia forza, gioco. Vogliamo ottenere il miglior risultato possibile".

Su Cristiano Ronaldo. "Non so se sia il più completo contro cui abbia giocato, sicuramente in questo momento lui, per il ruolo che si è ritagliato da bomber puro, è il più decisivo. Fa gol sempre, con continuità impressionante".

Sull'ultima possibile in Champions al Bernabeu. "L'importante è che non sia per la Juventus l'ultima in Champions. Per quel che mi riguarda, c'è questa possibilità ma non è una possibilità che mi deprime o che mi suscita pensieri negativi. Se dovesse essere così, da bimbo avrei firmato per finire un'ipotesi a carriera da calciatore al Bernabeu contro il Real Madrid".

Sui migliori portieri al mondo. "Oblak e Navas sicuramente, poi Ter Stegen che sta facendo una grandissima stagione. Poi Neuer, che però adesso è indisponibile, poi Courtois, Ederson, sperando di non aver scordato nessuno. Ho escluso l'Italia che ha tanti altri portieri di valore".

Sul Bernabeu. "Il significato di giocare qui per me deve averlo per la squadra. È' una gara che va onorata al meglio, sono palcoscenici così importanti e noi indossiamo una casacca così storica che va giocata così. È' il nostro dovere, è quello di chi indossa certe maglie nel mondo, è il mio obiettivo e della squadra".

Su altre partite impossibili giocate. "Ci sono state partite dove ci sono state rimonte incredibili, dipende anche dalla consistenza e dal valore degli avversari che vai a incontrare. Voglio precisare che nella vita bisogna tentare l'impossibile. È' uno stimolo per ognuno di noi, tentando l'impossibile rischi di conseguire qualcosa di possibile. Tentarlo ti fa sperare di uscire dal Bernabeu e da una partita così con delle sensazioni buone. Abbiamo bisogno di questo, di uscire da uno stadio così e da una competizione così sapendo di essere una squadra di quel valore. Succedesse un miracolo ci abbracceremmo tutti ma per arrivare al sogno ci sono step altrettanto importanti".

Sugli stimoli da capitano. "Ho detto che se andiamo fuori continuo... Il gap iniziale -continua sorridendo-, è importante. L'unico modo per crederci non è fare salti pindarici e dire 'ce la faremo'. Sarà così durante la gara: se dal primo minuto pensi che passerai per un dono divino, sei un folle e puoi stare negli spogliatoi. Se vuoi fare sacrifici e aiutare i compagni, magari la gara va in un modo che nessuno avrebbe mai pensato".

Su Zidane. "All'andata non ci siamo incrociati con Zidane ma ci eravamo visti mesi prima a delle premiazioni. È sempre un piacere avere a che fare con persone di quel calibro, da incontri così esci arricchito. Ho la fortuna di poter dire che finchè incontrerò lui, sarò nel calcio d'élite: certi personaggi li incontri solo quando sei al vertice e lotti per i titoli più prestigiosi ed è l'unica cosa che mi conforta".

Sulla gara d'andata. "Fino a quando siamo stati in undici abbiamo fatto una bella gara. Mi dispiace dover ogni tanto recriminare o fare esternazioni che possono sembrare di basso spessore, però negli episodi non c'è andato niente bene, all'andata e a Cardiff. Ci è andato tutto male e a loro tutto bene ma quando è così, vuol dire che c'è qualche differenza e consapevolezza. Ha pesato in modo implicito sul risultato finale ma fin quando eravamo in undici, eravamo dentro la partita. Poi avete visto tutti che gli episodi incidono, questo è inutile negarlo...".

Sul Bernabeu. "Ho imparato a non aspettarmi se non il peggio nella vita -dice a proposito dell'accoglienza-, ma ricordo la sportività di questo stadio e mi dispenso applausi molto carini e sportivi. Però non me lo devono o non me lo aspetto".